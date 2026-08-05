Фото: группа «Происшествия. Ноябрьск», соцсеть «ВКонтакте»

В Ноябрьске уже несколько дне полыхает свалка бытовых отходов. Люди жалуются на невыносимый запах гари, невозможность дышать и в качестве доказательств выкладывают фото пожара в соцсетях.

Изначально информация о возгорании появилась 2 августа. Местный житель, пожелавший остаться анонимным, опубликовал гневный пост, в котором высказал свое мнение о происходящем и поинтересовался о строительстве мусороперерабатывающего завода.

«Снова горит городская мусорка. Вонь стоит по всему городу. Многотонные отходы ежедневно вывозятся за город и просто вываливаются. Власти, когда построите мусороперерабатывающий завод?», - написал он на странице «Происшествия. Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Происшествия. Ноябрьск», соцсеть «ВКонтакте»

По поручению Роспотребнадзора 3 августа в Ноябрьске взяли пробы воздуха - на юге, севере, западе, востоке и в центре. Вредных веществ обнаружено не было.

«Эксперты исследовали воздух на содержание разных вредных веществ: угарного и углекислого газов, сернистого газа, оксидов азота, сажи, сероводорода, формальдегида, различных углеводородов, а также проверили наличие пыли, хлороводорода, фтороводорода, бензола, толуола, ксилолов, метана, аммиака и других загрязняющих веществ. Содержание вредных веществ оказалось в норме! Показатели соответствуют всем требованиям СанПиН 1.2.3685-21», - сообщили власти.

Утром 4 августа мэрия отчиталась в том же паблике, что огонь потушили. Но продлилось это недолго: вечером ноябряне вновь стали негодовать из-за невыносимого запаха горелого мусора.

«Видимо, снова возгорание. Все в дыму, дышать невозможно. С этим нужно что-то делать. Не верится, что такой воздух безопасен», - написала Мария Ширшова.

Фото: Мария Ширшова

Информацию о возгорании подтвердили в региональном МЧС короткой сводкой о происшествиях за 4 августа: «В Ноябрьске произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов площадью 1 700 квадратных метров».

Фото: группа «Происшествия. Ноябрьск», соцсеть «ВКонтакте»

Что же с мусороперерабатывающем комплексом?

Строительство мусороперерабатывающего комплекса в Ноябрьске не планируется, как и в целом по округу. Однако возможно появление мусоросортировочных комплексов в Новом Уренгое, Муравленко и Салехарде.

«Мусор будут сортировать и вывозить в другие регионы на переработку», - сообщили в окружном департаменте тарифной политики, энергетики и ЖКХ.

После их открытия в регионе планируется переход к раздельному сбору мусора.

Сейчас на территории Ямала работают пять объектов по сортировке твердых коммунальных отходов - в Салехарде, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Надым и Яр-Сале. Вторсырье направляется на утилизацию за пределы автономного округа.

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