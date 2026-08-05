В Ноябрьске вспыхнул мусорный полигон

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В Ноябрьске загорелась свалка твердых бытовых отходов. Об этом говорится в ежедневной сводке регионального МЧС.

«В Ноябрьске на полигоне твердых бытовых отходов произошло возгорание площадью 1 700 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Пожарные оперативно потушили пламя, и никто не пострадал.

Также в сводке говорится, что за прошедшие сутки спасатели не привлекались для ликвидации последствий ДТП. На водоемах также не случилось ни одного происшествия.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске при пожаре в частично расселенном доме № 16/9 по улице Ленина погиб человек. Здание загорелось ночью, когда все спали.

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