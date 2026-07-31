Фото: клуб исторической реконструкции «Обдор»

Археологи экспедиции «Лисьего городка люди» завершили исследование одной из самых загадочных страниц освоения Обдорского Севера: им удалось обнаружить местоположение таинственного Пантуева городка, через который пролегал путь к златокипящей Мангазее.

Пантуев городок - что это?

Пантуев городок (также известен под хантыйским названием Воксар-вож) - древнее ямальское поселение, которое исследователи искали на протяжении столетий. Его нет на картах картографа Семена Ремезова, но о нем упоминается в переписке тобольских воевод с Москвой начала XVII века, а также есть указания в путевых записках историка Герхарда Фридриха Миллера.

Фото: клуб исторической реконструкции «Обдор»

Фото: клуб исторической реконструкции «Обдор»

Этот населенный пункт сыграл важную роль в появлении первого русского заполярного города на территории Сибири и одного из крупнейших в XVII веке центров торговли пушниной - Мангазеи.

В 1600 году из Тобольска к месту будущей крепости отправился отряд князя Мирона Шаховского, но суда попали в сильный шторм, и поэтому отряд был вынужден остановиться на зимовку именно в районе Пантуева городка. Когда же на помощь прибыла вторая экспедиция, первопроходцы уже ушли и приступили к строительству города.

Пять дней на открытие

23 июля сводный отряд из 12 человек отправился на поиски Пантуева городка. Им предстояло преодолеть непростой путь: Салехард → Аксарка → акватория Оби в районе устья реки Аксарка.

В междуречье рек Пембой и Аксарка, на одной из точек, заранее намеченных по космическим снимкам, археологи заложили шурф, и попали в цель.

Фото: клуб исторической реконструкции «Обдор»

Земельный слой состоял как минимум из двух напластований: нижний сохранил фрагмент керамического сосуда эпохи средневековья, а верхний - это мощный слой щепы и следов интенсивной деревообработки. Именно такие слои характерны для северных городков XVII века.

Фото: клуб исторической реконструкции «Обдор»

Но это не единственные доказательства нахождения Пантуева городка. По словам участника экспедиции и сотрудника Обдорского острога Андрея Плеханова, совпадает расстояние, указанное Миллером.

- Точка на старинной карте - совпадает. Аномально высокий и густой травостой на этом месте указывал на высокое содержание органики в почве. А когда шурф вскрыли - увидели эти органические остатки своими глазами. Совокупность всех этих фактов позволяет с большой уверенностью утверждать: да, это Пантуев городок, - сказал Андрей Плеханов.

Фото: клуб исторической реконструкции «Обдор»

Кроме того, во время пеших исследований, ученые обнаружили два захоронения XVIII века - так называемые хальмеры, представляющие собой вытянутые погребальные камеры. А также осмотрели ранее известный могильник XIX века Аксар-еган, в котором более ста погребений.

Работы на археологическом памятнике продолжаются. Сейчас ученые собираются заложить новые шурфы и выяснить границы распространения культурного слоя, провести топографическую съемка и собрать еще больше артефактов, которые станут стопроцентным доказательством существования Пантуева городка.

Фото: клуб исторической реконструкции «Обдор»

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что на раскопках легендарной Мангазеи нашли редкие детали древних судов поморов и сибирских купцов: доску от верхней части борта с остатки красной краски и массивные фрагменты шпангоутов, сохранившихся в хорошем состоянии. Не исключено, что часовня Василия Мангазейского, а возможно и гроб, были сделаны из деталей такого же коча. Город испытывал дефицит в строевом лесе, поэтому прибывшие корабли часто разбирали, а затем их детали использовали для строительства.

Фото: АНИКНО «Сибирское наследие»

А еще ученым попались бусины, керамика, ядра для затинных пищалей, шахматы, канат и монета времен правления царя Михаила Федоровича. Но главным открытием стала крышка от флакона для хранения елейного масла, орнаментированная предположительно архиерейской символикой.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.