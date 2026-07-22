Салехардцы отправятся искать Пантуев городок, через который шел путь к златокипящей Мангазее

Фото: Никита Перцев

Сводный отряд салехардцев из 12 человек отправится искать легендарный Пантуев городок, через который шел путь к златокипящей Мангазее. Об этом сообщили в городской администрации.

Исследователям предстоит преодолеть следующий маршрут: Салехард → Аксарка → акватория Оби в районе устья реки Аксарка.

Экспедиция «Лисьего городка люди» организована клубом исторической реконструкции «Обдор» на средства гранта губернатора Ямала при софинансировании Фонда президентских грантов.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что на раскопках легендарной Мангазеи нашли редкие детали древних судов поморов и сибирских купцов: доску от верхней части борта с остатки красной краски и массивные фрагменты шпангоутов, сохранившихся в хорошем состоянии. Не исключено, что часовня Василия Мангазейского, а возможно и гроб, были сделаны из деталей такого же коча. Город испытывал дефицит в строевом лесе, поэтому прибывшие корабли часто разбирали, а затем их детали использовали для строительства.

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