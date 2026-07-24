Жить по-новому: «Новые люди» вдохновляют жителей ЯНАО «серебряного» возраста

Фото: Партия «Новые люди»

На танцевальном вечере «Жить по-новому» в Челябинске мужчина весь вечер кружил в вальсе прекрасную женщину. А когда концерт закончился, растерялся и не взял ее номер телефона. С тех пор он каждый день звонил организаторам проекта с одним и тем же вопросом: «Когда следующие танцы?»

Когда дату объявили, мужчина пришел первым с букетом цветов - и снова увидел свою избранницу. Прямо на танцполе он опустился на одно колено и сделал предложение. Она сказала «да».

Фото: Партия «Новые люди»

Такие истории - не редкость в программе «Жить по-новому». Все лето в ЯНАО идут открытые концерты для людей «серебряного» возраста. В парках звучит живая музыка, проходят веселые ярмарки и мастер-классы на любой вкус: от йоги до садоводства.

- Идея программы простая: люди «серебряного» возраста могут жить ярко и интересно. Мы разделяем эту идею и стараемся привлечь к ней как можно больше внимания, чтобы о таких возможностях узнали в каждом регионе. Организаторы проводят танцы, выставки изделий, которые они создают своими руками. Молодые волонтеры помогают разобраться с соцсетями, искусственным интеллектом, научиться продавать товары на маркетплейсах и объясняют, как не попасться мошенникам. Так объединяются поколения и вместе строится будущее, - говорит руководитель фракции «Новые люди» в Государственной думе Алексей Нечаев.

Фото: Партия «Новые люди»

К программе присоединился певец и телеведущий Прохор Шаляпин. Вместе с гостями «серебряного» возраста он ведет одноименное шоу «Жить по-новому» в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», где участники обсуждают секреты долголетия и просто радуются жизни.

- Главное - не таблетки, не диеты, а внутренняя радость. Я смотрю на наших участников: у них глаза горят, они танцуют, знакомятся, влюбляются, учатся новому. И понимаешь: жизнь не заканчивается ни в 60, ни в 70. Она только начинает играть новыми красками. Стоит только позволить себе быть счастливым, - делится Прохор Шаляпин.

Началась программа с танцевального фестиваля в Томске. На него приехали люди со всего города. Кто-то впервые за долгие годы достал из шкафа праздничное платье. Кто-то впервые за много лет робко пригласил даму на танец. И - закружилось.

Фото: Партия «Новые люди»

Сегодня программа «Жить по-новому» работает уже в 58 регионах России. К танцам добавились еще три направления: творчество, образование и спорт.

Расписание концертов, ярмарок и танцевальных вечеров публикуется в группах ямало-ненецкого отделения партии во «ВКонтакте».