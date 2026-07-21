Фото: группа «Сплетни | Тарко-Сале», соцсеть «ВКонтакте»

Таркосалинцы, проживающие в доме № 4 по улице Геологоразведчиков, сталкиваются с одной бедой за другой: сначала в многоквартирнике вспыхнул пожар, а затем, когда огонь потушили, управляющая компания отказалась решать проблему с электричеством.

Фото: группа «Сплетни | Тарко-Сале», соцсеть «ВКонтакте»

- В минувший четверг, 16 июля, в нашем доме произошел пожар. В результате полностью выгорела проводка, расплавились все приборы учета электроэнергии. Уже четвертый день люди живут без электричества! А это семьи с детьми и пенсионеры. Управляющая компания «Атланта» бездействует, ссылаясь на то, что все квартиры в собственности, и предлагает решать проблему самостоятельно, - пожаловалась в соцсетях местная жительница.

Единственное, что сделала «управляшка», это назначила собрание собственников, и то на 27 июля.

Фото: группа «Сплетни | Тарко-Сале», соцсеть «ВКонтакте»

По словам другой горожанки Эльвиры, представитель «Атланты» сказал ей, что денег на восстановление электропроводки и косметический ремонт нет. А в администрации жильцам ответили, что свободных квартир, куда бы можно было их переселить, не имеется.

Фото: группа «Сплетни | Тарко-Сале», соцсеть «ВКонтакте»

После того как пост собрал много гневных комментариев, на проблему людей обратил внимание глава Пуровского района Кирилл Трапезников. Он лично встретился с северянами и пообещал помочь им.

- Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных дом удалось спасти, но сгорела электропроводка, копотью повреждены стены коридора, крыша и несколько комнат. Профильным службам и управляющей компании поручил принять все необходимые меры. Сейчас в доме проживают четыре семьи. Им было предложено временное жилье. Также окажем возможную социальную помощь. Держу ситуацию на контроле, - рассказал он.

Фото: Кирилл Трапезников

По последней информации, сотрудники «СЕВЭНКО» совместно с управляющей компанией временно восстановили электричество. Для этого специалисты заменили вводный кабель и установили розеточный щит.

Параллельно идет работа по подготовке к ремонту (в рамках поддерживающих мероприятий аварийных домов).

Фото: администрация Пуровского района

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале страшный пожар уничтожил дом многодетной семьи и погубил 4-летнего мальчика. Ребенок не успел выбежать на улицу и задохнулся угарным газом. Мама в этот момент ушла в магазин за хлебом, оставив его на попечение бабушки с дедушкой и старших детей.

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