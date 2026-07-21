Таркосалинцы, проживающие в доме № 4 по улице Геологоразведчиков, сталкиваются с одной бедой за другой: сначала в многоквартирнике вспыхнул пожар, а затем, когда огонь потушили, управляющая компания отказалась решать проблему с электричеством.
- В минувший четверг, 16 июля, в нашем доме произошел пожар. В результате полностью выгорела проводка, расплавились все приборы учета электроэнергии. Уже четвертый день люди живут без электричества! А это семьи с детьми и пенсионеры. Управляющая компания «Атланта» бездействует, ссылаясь на то, что все квартиры в собственности, и предлагает решать проблему самостоятельно, - пожаловалась в соцсетях местная жительница.
Единственное, что сделала «управляшка», это назначила собрание собственников, и то на 27 июля.
По словам другой горожанки Эльвиры, представитель «Атланты» сказал ей, что денег на восстановление электропроводки и косметический ремонт нет. А в администрации жильцам ответили, что свободных квартир, куда бы можно было их переселить, не имеется.
После того как пост собрал много гневных комментариев, на проблему людей обратил внимание глава Пуровского района Кирилл Трапезников. Он лично встретился с северянами и пообещал помочь им.
- Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных дом удалось спасти, но сгорела электропроводка, копотью повреждены стены коридора, крыша и несколько комнат. Профильным службам и управляющей компании поручил принять все необходимые меры. Сейчас в доме проживают четыре семьи. Им было предложено временное жилье. Также окажем возможную социальную помощь. Держу ситуацию на контроле, - рассказал он.
По последней информации, сотрудники «СЕВЭНКО» совместно с управляющей компанией временно восстановили электричество. Для этого специалисты заменили вводный кабель и установили розеточный щит.
Параллельно идет работа по подготовке к ремонту (в рамках поддерживающих мероприятий аварийных домов).
Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале страшный пожар уничтожил дом многодетной семьи и погубил 4-летнего мальчика. Ребенок не успел выбежать на улицу и задохнулся угарным газом. Мама в этот момент ушла в магазин за хлебом, оставив его на попечение бабушки с дедушкой и старших детей.
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