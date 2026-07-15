Фото: администрация Надымского района

Красота надымских улиц страдает от безответственного отношения жителей: с начала лета нечестные горожане, не стесняясь, вырывают и выкапывают цветы из городских клумб и кашпо. И вот такое воровство процветает по всему городу, в том числе у Вечного огня. И это несмотря на многочисленные предупреждения.

По словам начальника службы муниципального заказчика администрации Надымского района Руслана Спицина, последние цветы были высажены 30 июня, а уже в начале июля зарегистрированы первые случаи воровства.

- Если говорить о конкретных местах, то это районы торгового центра «Надым», супермаркета «Амикан». Ну и Аллея ветеранов боевых действий не осталась не тронутой - цветы выкопали и здесь, - возмутился Спицын.

Власти обращаются к жителям и гостям города с просьбой уважать труд людей, которые с таким усердием создавали летнюю красоту. Ее сохранение - это личная ответственность каждого.

Напоминаем, что в этом году Надым украсили 174 тысячи цветов: бархатцы, петунии, бегонии, виола и лобелии. Все они хорошо приживаются в северных условиях и радуют взор до самых заморозков.

Надымские власти просят горожан не воровать цветы на улицах

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме обустройство парка имени Е.Ф. Козлова идет с отставанием от графика, а качество работ оставляет желать лучшего. Поэтому глава района Дмитрий Жаромских взял ход работ на свой личный контроль. Прибыв на площадку, он переговорил с подрядчиком, обозначил четкие сроки завершения строительства и назначил куратора, который будет ежедневно приезжать с проверкой.

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