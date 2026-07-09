Фото: департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО

У чиновников УрФО набирает популярность новый тренд - отказ от автомобилей. Например, сотрудники департамента ЖХК Тюменской области заменили четырехколесный транспорт на велосипеды, а работники департамента природных ресурсов и экологии Ямала выступают за пешие прогулки.

- В Год здоровья у нас набирает обороты полезная инициатива: сотрудники все чаще выбирают экологичные способы передвижения. Пешие прогулки и поездки на велосипеде становятся частью корпоративной культуры - это осознанный выбор в пользу чистоты воздуха и личного благополучия, - прокомментировали в департаменте новую тенденцию.

Фото: департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО

Коллеги делятся своим опытом и вдохновляют друг друга. Так, Николай Грачев предложил устроить фотофиксацию экопривычек и отдельно отметить тех, кто готов ходить пешком даже зимой, когда температура падает до -40 градусов.

Фото: департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО

Напоминаем, что 2026 год объявлен на Ямале Годом здоровья. Главная цель - сделать активный образ жизни доступнее, медицинскую помощь качественнее, а окружающую среду - комфортной и экологичной.

- Здоровье - первое, что мы желаем близким. Оно разное — физическое, ментальное. Без него никакие цели и задачи не интересны. Только когда мы полны сил, мы готовы для новых вызовов и побед. Вся наша ямальская семья - все муниципалитеты и ключевые предприятия будут задействованы в мероприятиях этого года. Потому что это действительно касается каждого. Приглашаю жителей тоже активно включиться. Желаю, чтобы нам всем этот год дал еще больше здоровья, больше сил для новых свершений, - прокомментировал принятое решение губернатор Дмитрий Артюхов.

Большой блок событий связан с вопросами медицины. Это запуск новых объектов здравоохранения, оснащение больниц современным оборудованием, повышение квалификации врачей.

Отдельное внимание властей уделяется просветительским проектам, среди них - популяризация здорового образа жизни, формирование у детей полезных привычек, основы правильного питания и не только.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что северян приглашают присоединиться к Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Стать участником может любой желающий: нужно зарегистрироваться на сайте акции, сдать макулатуру в ближайший пункт приема и загрузить подтверждающий акт в личный кабинет.

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