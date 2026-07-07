Скриншот с сайта акции

На Ямале стартовала Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл». Она продлится до 31 мая 2027 года, сообщили в пресс-службе губернатора.

Стать участником может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте акции, сдать макулатуру в ближайший пункт приема и загрузить подтверждающий акт в личный кабинет.

Также участвовать можно в коллективном, личном или семейном зачетах. Кроме того, ямальцы могут проявить себя в конкурсе креативных постов, который проходит по сезонам: летний, осенний, зимний и весенний.

- С каждым годом мы видим, как меняется отношение жителей к раздельному сбору отходов. Если несколько лет назад участие в подобных акциях было скорее инициативой энтузиастов, то сегодня это осознанный выбор значительной части общества. Люди все чаще воспринимают сдачу макулатуры не как разовое мероприятие, а как естественный элемент повседневной жизни. И особенно ценно наблюдать, как от сезона к сезону растет их вовлеченность, - говорит начальник управления региональной экологической политики и оценки воздействия на окружающую среду департамента природных ресурсов и экологии Ямала Марина Терещук.

После сбора вся макулатура свозится на пять мусоросортировочных комплексов - в Новом Уренгое, Салехарде, Надыме, Тарко-Сале и Яр-Сале. А уже оттуда спрессованное вторсырье отправляется для переработки на заводы за пределы Ямала.

Кстати, в 2025 году по итогам акции «БумБатл» Ямал стал лидером Арктической зоны. Жители округа собрали более 240 тонн макулатуры, что в несколько раз превысило результат предыдущего года.

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