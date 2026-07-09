Семейное счастье начинается с простых вещей: история многодетной семьи из Нового Уренгоя

Фото: «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»

Проводить выходные вместе, поддерживать детей в их увлечениях и бережно хранить семейные традиции — именно из таких, на первый взгляд, простых вещей складывается история семьи Семенюк из Нового Уренгоя. Символом этой истории уже почти сто лет остается старинное кольцо, которое в семье передают от матери к дочери.

Иван и Людмила Семенюк вместе много лет и воспитывают троих детей. Старший сын Роман выбрал профессию нефтяника и сейчас получает образование в Уфе. Средний Дмитрий серьезно занимается футболом, а младшая Софья увлечена музыкой и танцами. Родители признаются: чем насыщеннее жизнь детей, тем больше поводов собраться всей семьей.

«Столько лет вместе, столько детей. Если мы ругаемся — я больше стараюсь отойти в сторону. Потому что понимаю: пройдёт этот пыл, потом мы сядем, поговорим и всё хорошо. Бывает, что я косячу, она уходит в сторону. То есть, мы с годами начали друг друга понимать», — рассказывает Иван Семенюк.

Фото: «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»

Общее хобби семьи — не сидеть дома. Они редко пропускают городские праздники, спортивные соревнования и творческие фестивали.

«Мы всегда стараемся больше времени проводить вместе. Я всегда семье говорю: там конкурс, там фестиваль, давайте пойдёмте, это ведь интересно. Никто никогда не сказал «нет». Всегда: давай, вместе», — говорит Людмила.

Людмила работает в «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», и именно участие в корпоративных мероприятиях однажды стало для семьи еще одним поводом открывать новые увлечения. Все вместе стали обладателями приза зрительских симпатий конкурса «Семья Роспан», а также приняли участие в окружном конкурсе «Семья Ямала» в номинации «Творческая семья».

По словам Людмилы, самое ценное для ребенка — чувствовать поддержку родителей. Поэтому взрослые готовы разделять даже те увлечения, которые раньше были им совсем незнакомы.

Фото: «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»

«Наш средний сын очень любит бегать. Мы с папой не очень спортивные люди, но уже два года подряд бегаем во Всероссийском забеге, чтобы поддержать наших детей. Пусть это километр, но мы всей семьёй это делаем».

Лето семья проводит в движении: походы, прогулки, велосипедные поездки, отдых на природе и у воды уже стали доброй традицией. А День семьи, любви и верности здесь всегда отмечают одинаково — за домашним тортом, а затем отправляются гулять по любимым местам города.

Чета Семенюк уверены: универсального рецепта счастливой семьи не существует. Но если рядом есть уважение, взаимопонимание, общие интересы и желание быть вместе, то именно это со временем становится самой крепкой семейной традицией.