Фото: департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО

На Ямале продолжают бушевать природные пожары: по данным на 8:30 утра 6 июля огонь охватил 15 292,4 гектара в Пуровском, Красноселькупском и Надымском районах. Ситуация держится под контролем.

Как тушат пожары?

Сегодня на территории Пуровского, Красноселькупского и Надымского районов бушуют 40 природных пожаров общей площадью 15 292,4 гектара. Это чуть меньше, чем сутками ранее: 84 возгорания на 16 312,8 гектарах.

В тушении участвуют спасатели «Ямалспаса», сотрудники МЧС, противопожарной службы округа и других ведомств, а также специалисты «Авиалесохраны» из других регионов. Всего 582 человека.

Не меньшую роль в борьбе с огнем играют вертолеты. Часть из них, имеющие водосливные устройства, применяются непосредственно для тушения, а остальные борта занимаются авиапатрулированием, доставляют спасателей и грузы к удаленным пожарам.

Вертолет, задействованный в тушении природных пожаров на Ямале

Еще один способ борьбы с пламенем - прокладка минерализованных полос. Поскольку в местах возгорания дорог нет, все работы ведутся вручную при помощи лопат, топоров-мотыг и ранцевых лесных огнетушителей.

- Сложность тушения обусловлена погодными условиями - аномально жаркий и засушливый июнь с острым дефицитом осадков. Большинство возгораний возникло из-за сухих гроз, - прокомментировали в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

Основная задача на данный момент - не допустить перехода огня на населенные пункты и объекты экономики.

Режим ЧС в лесах

Из-за осложнения обстановки и пожара в заповеднике «Верхне-Тазовский» власти ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах. Эта мера позволяет привлечь дополнительные силы и средства для оперативной ликвидации возгораний, в том числе на особо охраняемой территории.

Фото предоставлено КП

В связи с введенным режимом ямальцам запрещено посещать леса и разводить костры. Также под запрет попали все виды работ, связанные с применением открытого огня, сваркой и резкой металла, если они проводятся за пределами специально отведенных мест.

Особый противопожарный режим

С 19 июня по 30 августа на Ямале введен особый противопожарный режим. В этот период жителям запрещается проведение любых пожароопасных работ, связанных с открытым огнем вне специально оборудованных для этого мест: разведение открытого огня, сжигание сухой травы и мусора, сельхозпалы, топка печей и котельных установок на твердом топливе. Исключение составляют аварийно-спасательные и другие неотложные работы.

Кроме того, владельцам частных домов настоятельно рекомендуют создать неснижаемый запас воды - не менее 200 литров - для оперативного тушения возможного возгорания.

Фото предоставлено КП

За нарушения правил предусмотрены административные штрафы: для граждан - от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 90 тысяч, а для юридических - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Где узнать о пожарах и куда обращаться?

Сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

За ситуацией в лесах следят авиация, в том числе беспилотная, наземные группы, видеокамеры дальнего действия системы «Лесохранитель» и спутниковая система дистанционного мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз».

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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