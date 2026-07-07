Для стабилизации ситуации принят ряд мер Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Маленькие ямальцы стали чаще заражаться туберкулезом: за последние два года рост составил почти 120%. По словам главного санитарного врач округа Людмилы Нечепуренко, сложившаяся ситуация является угрожающей и требует незамедлительных мер.

Печальная статистика

В 2024 году туберкулезом заболели всего лишь четыре ребенка (5,6%), в 2025 году - одиннадцать детей (11,1%). Таким образом, рост составил 118,4%. Больше всего случаев пришлось на возрастные группы 7-14 лет и 15-17 лет - то есть на школьников и студентов.

Что касается 2026 года, ситуация продолжает ухудшаться. Только за первое полугодие инфекцию подхватили шестеро детей, трое из них - до 14 лет.

Кроме того, с октября 2025 года по июнь 2026-го в Салехарде и Лабытнанги зафиксировали сразу два очага туберкулеза, и оба среди студентов Ямальского многопрофильного колледжа. Тогда окружной департамент не стал называть наличие четырех заболевших вспышкой и уверил взволнованных северян, что все они уже проходят лечение, а в самом колледже проведен полный комплекс необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий, в том числе дополнительная обработка помещений и обследование контактных лиц.

Принимаемые меры

Поскольку ситуация с заболеванием в учебных заведениях нешуточная, Людмила Нечепуренко постановила принять ряд мер.

Так, главврачу окружного противотуберкулезного диспансера Катерине Кузнецовой велено провести анализ эпидемиологической ситуации в колледжах и разработать меры, которые позволят не допустить подобного впредь.

Главным врачам ямальских больниц поручено незамедлительно изолировать пациентов с подозрением на туберкулез, в течение трех дней - обследовать всех контактных с ними лиц, а в течение 14 дней - обеспечить им профилактическое лечение.

При туберкулезе температура тела повышается до 38 градусов и выше Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Директор регионального департамента образования Зоя Чернышева и руководители колледжей должны взять под личный контроль ежегодное обследование студентов и персонала, а также заселять в общежития только при наличии справки от фтизиатра.

Руководителю ямальского центр гигиены и эпидемиологии Виталию Харченко нужно качественно провести расследования каждого случая заболевания, а начальникам территориальных подразделений Роспотребнадзора - применять административные меры к тем, кто отказывается от обследования или лечения.

Профилактика туберкулеза

Туберкулез - инфекционное заболевание, поражающее легкие и наносящее урон иммунной системе. Его возбудителем является патогенный микроорганизм Mycobacterium tuberculosis.

Заразиться туберкулезом может каждый. На ранних стадиях болезнь никак себя не проявляет, поэтому заболевшие обращаются к врачам уже после появления выраженных клинических проявлений: кашля, повышения температуры, утомляемости, снижения веса. Такие больные нуждаются в длительном лечении и сами могут заражать других.

Для раннего выявления заболевания в нашей стране проводятся профилактические обследования населения на туберкулез. Для взрослых это флюорографическое обследование легких, а для детей - ежегодные иммунологические исследования (проба Манту, Диаскинтест).

Чем позже начать лечение, тем печальнее будут последствия

Специфический противотуберкулезный иммунитет достигается благодаря вакцинами (БЦЖ и БЦЖ-М). Первую прививку ставят еще в родильном доме, и она защищает на 5-7 лет. Повторную прививку против туберкулеза проводят в 7 лет при наличии отрицательной пробы Манту.

Таким образом, основными мерами предупреждение распространения туберкулеза являются иммунизация детского населения, раннее выявление/лечение больных и инфицированных лиц, проведение противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции.

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