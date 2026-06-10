«Выявлены минимум четыре человека»: в Ямальском многопрофильном колледже произошла вспышка туберкулеза

Родители переживают за здоровье детей Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Ямальский многопрофильный колледж стал эпицентром вспышки туберкулеза. Об этом стало известно после анонимного сообщения в соцсетях: его автор попросил профильные ведомства подтвердить либо опровергнуть данную информацию и, если нужно, принять меры безопасности.

«В общежитии Ямальского многопрофильного колледжа выявлены минимум четыре человека с туберкулезом, но администрация умалчивает о проблеме и не предпринимает никаких мер. Требуем от руководства колледжа и надзорных органов: первое - официально подтвердить/опровергнуть информацию, второе - ввести необходимые меры безопасности, третье - проинформировать всех заинтересованных лиц», - говорится в сообщении.

После этого в комментариях начался шквал возмущений, а особенно в адрес руководства учебного заведения. По словам родителей, за последние два года условия пребывания детей становятся только хуже, поэтому пора бы вмешаться вышестоящим инстанциям.

Вскоре на пост отреагировал окружной департамент образования. Его представитель подтвердил наличие заболевших, но называть это вспышкой не стал.

«Выявлены отдельные случаи заболевания, обучающиеся уже проходят лечение. В колледже проведен полный комплекс необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая дополнительную обработку помещений и обследование контактных лиц. Ситуация находится на постоянном контроле медицинских специалистов и санитарно-эпидемиологических служб», - прокомментировали в ведомстве.

В данный момент закрывать колледж и общежитие на карантин не планируется.

Также свой комментарий дали представители колледжа: «В общежитии и помещениях по сигналам Роспотребнадзора проводятся все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию. Организовано дополнительное обследование лиц, подлежащих медицинскому наблюдению, а также работников подрядных организаций, осуществляющих деятельность на территории колледжа».

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Харпе больные туберкулезом сбегают из диспансера. Ловко перемахнув через забор, они идут гулять по поселку, пьют алкоголь и разносят заболевание.

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