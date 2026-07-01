Борьба за медали, новые рекорды и путь к финалу

Фото: «РОСПАН ИНТЕРТНЕШНЛ»

Региональные этапы XXI Летних спортивных игр среди нефтяников и газодобытчиков завершились сразу в трех городах — Красноярске, Москве и Уфе. В соревнованиях приняли участие 22 команды и более 860 спортсменов, которые разыграли награды в командных и личных дисциплинах. Для многих эти старты стали главным спортивным событием лета и возможностью побороться за путевку в финал.

В Красноярске участники команды газодобывающего предприятия Ямала «РОСПАН ИНТЕРТНЕШНЛ» соревновались в мини-футболе, баскетболе, волейболе, бильярде, настольном теннисе, шахматах, лёгкой атлетике, плавании, силовом двоеборье, пулевой стрельбе и перетягивании каната. Впервые в программу вошёл дартс, который сразу привлёк внимание участников и зрителей.

Фото: «РОСПАН ИНТЕРТНЕШНЛ»

Одним из самых напряжённых видов программы вновь стало перетягивание каната. Исход поединков здесь зачастую решали не физическая сила, а умение действовать синхронно, сохранять концентрацию и поддерживать общий темп. Именно эти качества помогли команде газодобытчиков подняться на третью ступень пьедестала.

Бронзовыми призёрами также стали Александр Шелегов в бильярде, Юрий Парамонов в настольном теннисе и Яна Кормильцева в дартсе. По итогам соревнований лучшей спортсменкой команды стала ведущий специалист Алла Норка. Звание лучшего центрового баскетбольного турнира получил ведущий инженер Дмитрий Сизов. Кроме того, команда «Роспана» была отмечена в номинации за дисциплину.

Фото: «РОСПАН ИНТЕРТНЕШНЛ»

Однако спортивные игры — это не только медали и итоговые протоколы. За пределами арен участники успели познакомиться с Красноярском, пообщаться с коллегами из других регионов и обменяться опытом. Такие встречи становятся возможностью расширить круг общения и зарядиться атмосферой большого спортивного праздника.

Следующий этап уже не за горами. Осенью победители региональных соревнований встретятся в финале XXI Летних спортивных игр «Роснефти», где определятся сильнейшие спортсмены сезона.