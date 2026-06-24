Пожар на 200 «квадратов»: Салехард потушил огромный частный дом

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.

В Салехарде, столице Ямало-Ненецкого автономного округа, вечером произошёл крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО, информация о возгорании в частном жилом доме на улице Полевой поступила в дежурную службу в 18:54.

К моменту прибытия первых пожарных расчётов огонь уже успел охватить значительную площадь. По предварительным данным, горит 200 квадратных метров строения. На месте происшествия развёрнуты масштабные работы по тушению.

В ликвидации возгорания задействованы 22 человека и 5 единиц техники. По состоянию на текущий момент, по предварительным данным, погибших и пострадавших среди населения нет. Это не первый пожар в округе за последние сутки.

Накануне в городе Тарко-Сале горел расселённый, нежилой дом на улице Юбилейной. Там огонь повредил стены и потолок на площади около 30 квадратных метров.

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