Температурный шок: на Ямале зафиксировали перепад в 31 градус

Температурный шок: на Ямале зафиксировали перепад температур в 31 градус. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Ямало-Ненецком автономном округе сегодня и завтра установится экстремально жаркая погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха над материковой частью региона прогреется до +34 градусов Цельсия.

Однако главная особенность этого погодного явления — колоссальный температурный контраст с акваторией Обской губы. Всего в 70 километрах от раскалённой суши, над поверхностью воды, столбик термометра покажет лишь около +3 градуса.

«Мощный вынос жаркого воздуха ожидается на Ямале 23–24 июня. Согласно прогнозу модели AICON, температура воздуха в регионе может повыситься до +32...+34 °C. Особенно впечатляет контраст между температурой над сушей и над акваторией Обской губы. Если на побережье воздух прогреется до +34 °C, то всего в 70 километрах от этой точки, над водой, температура может составить лишь около +3 °C. Таким образом, перепад температуры на сравнительно небольшом расстоянии достигнет 31 градуса», - сообщил уральский синоптик Илья Винштейн.

Фото: Илья Винштейн, ВК.

Эксперт отмечает, что такие резкие контрасты характерны для арктической зоны и объясняются разной скоростью прогревания суши и водной поверхности. Однако синоптики предупреждают, что столь резкий перепад температур может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Кроме очевидных последствий на здоровье человека, резкие перепады температур на Крайнем Севере, типа Ямала, создают опасные угрозы для окружающей среды. Например, если после оттепели резко ударит мороз, на поверхности образуется твёрдая корка. Для оленеводов это серьёзная проблема: оленям сложнее добывать корм, этом может привести к истощению животных, снижению поголовья.

Также частые и сильные перепады, особенно в сторону потепления, ускоряют таяние мерзлоты. А это уже инфраструктурный риск: могут деформироваться и разрушаться здания, дороги, трубопроводы. По данным, которые в начале 2026 года приводил Научный центр изучения Арктики, в отдельных точках Ямало-Ненецкого автономного округа за год сезонно-талый слой оттаял примерно на 10 сантиметров. При этом специалисты отмечают: тенденция к увеличению сохраняется уже несколько лет. На состояние мерзлоты влияют частые осадки, резкие перепады температур и другие факторы.

«Нестабильность климата ведёт к сдвигам в растительном покрове (появление видов, нехарактерных для тундры), изменению миграционных путей животных, что в целом нарушает сложившийся природный баланс», - считают эксперты.

Ранее мы рассказывали о том, что в ближайшие дни жителей Ямало-Ненецкого автономного округа после утомительной жары ждет резкое похолодание и череда дождей. Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в округе, а также ливни вперемешку с грозами и туманом. К выходным воздух на Ямале резко охладится до +15 градусов Цельсия. Подробности – в нашем материале.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.