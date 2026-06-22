Срочно ищите зонт: на Ямале прогнозируют неделю дождей и резкое похолодание

Жителей Ямала предупредили о резком похолодании до +10. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие семь дней, с 22 по 28 июня 2026 года, жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ждет резкое похолодание и череда дождей. Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в округе, а также ливни вперемешку с грозами и туманом. Уже с понедельника столбики термометров покажут комфортные +24 градуса. К выходным воздух на Ямале резко охладится до +15 градусов Цельсия.

Осадки на этой неделе будут частым явлением и пройдут во всех муниципалитетах.

Прогноз погоды по городам Ямала:

Новый Уренгой. Средняя температура воздуха ночью составит +16 градусов, а днем +24. Наступившая неделя окажется облачной и местами дождливой: солнце выглянет из-за облаков только в понедельник и вторник, потом сплошные тучи и осадки. Ветер западный с переходом на северный от 1 до 9 м/с. Атмосферное давление колеблется от 759 до 771 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха меняется от 40 до 100%.

Ноябрьск. С 22 по 28 июня погода будет меняться: в начале недели днём +25…+27 и +20…+26 градусов Цельсия соответственно, ночью +18…+20 и +16…+19; ветер западный и юго восточный, 3–7 м/с, давление около 744–748 мм рт. ст. Затем похолодает: 24–25 июня днём +17…+25 °C и +19…+22 °C, ночью +10…+15 °C, ветер юго западный и западный, 4–8 м/с, давление около 744 и 753 мм рт. ст. 26 июня днём +18…+26 °C, ночью +10…+12 °C, южный ветер около 3 м/с, давление около 741 мм рт. ст. К концу недели (27–28 июня) днём ожидается +20 °C и +18 °C, ночью +12 °C, ветер юго восточный и южный, 3–7 м/с, давление стабилизируется около 753 мм рт. ст.

Лабытнанги. С 22 по 28 июня погода будет переменчивой: 22 июня ночью около +14 °C, днём до +21 °C, влажность около 58%, ветер слабый; 23–24 июня потеплеет днём до +22…+24 °C, ночью +15…+17 °C, влажность 60–65%, ветер умеренный; 25–26 июня возможны дожди, днём +18…+20 °C, ночью +12…+14 °C, влажность повысится до 70–75%, ветер усилится; 27–28 июня похолодает, днём около +17…+19 °C, ночью +10…+12 °C, влажность около 65–68%, ветер северный и северо-восточный. Давление в течение недели будет колебаться в пределах 750–760 мм рт. ст.

Муравленко. 22 июня ночью около +10…+12 °C, днём до +24 °C, влажность примерно 38%, ветер западный, около 9 м/с; 23–24 июня потеплеет днём до +21…+22 °C, ночью +12…+15 °C, влажность 65–70%, ветер умеренный; 25–26 июня возможны дожди, днём +18…+20 °C, ночью +11…+14 °C, влажность повысится до 70–75%, ветер усилится; 27–28 июня похолодает, днём около +19…+20 °C, ночью +10…+12 °C, влажность около 68–71%, ветер северный и северо-восточный. Давление в течение недели будет колебаться в пределах 746–753 мм рт. ст. В Муравленко дожди ожидаются 23, 24 и 25 июня.

Губкинский. Неустойчивая погода: в понедельник ночью около +11 °C, днём до +18 °C, влажность примерно 69%, ветер северный, около 5 м/с; 23–24 июня потеплеет днём до +19 °C, ночью около +11 °C, влажность сохранится на уровне 69%, ветер северо-восточный и северный, 5 м/с; 25–26 июня днём примерно +19 °C, ночью +11…+12 °C, влажность около 67–69%, ветер северо-западный, 5 м/с; 27–28 июня днём около +20 °C и +19 °C, ночью +11 °C и +10 °C, влажность 68–71%, ветер северный, 5–6 м/с. Давление в течение недели будет колебаться в пределах 750–752 мм рт. ст. В Губкинском дожди ожидаются 25 и 26 июня. В эти дни в прогнозе значатся осадки, так что имеет смысл взять зонт. В остальные дни недели (22–24 и 27–28 июня) дождь маловероятен — будет преимущественно облачно или с прояснениями.

Надым. В понедельник ночью будет около +10 °C, днём до +23 °C, влажность примерно 42%, ветер слабый; 23–24 июня потеплеет днём до +21…+24 °C, ночью +11…+13 °C, влажность 65–70%, ветер умеренный; 25–26 июня возможны дожди, днём +18…+20 °C, ночью +10…+12 °C, влажность повысится до 70–75%, ветер усилится; 27–28 июня днём около +19…+20 °C, ночью +9…+11 °C, влажность 68–71%, ветер северный и северо-восточный. Давление в течение недели будет колебаться в пределах 750–756 мм рт. ст. Осадки на этой неделе наиболее вероятны 25 и 26 июня.

Тарко-Сале. С 22 по 28 июня погода порадует умеренным теплом: ночами +10…+12 °C, днём +18…+20 °C (к концу недели чуть теплее — до +20 °C). Влажность держится в районе 60–70 %, ветер северный и северо восточный, 4–6 м/с, давление 752–754 мм рт. ст. Дожди ожидаются 25 и 28 июня — в эти дни лучше прихватить зонт, а в остальные дни будет преимущественно облачно с прояснениями, без осадков. Но погода любит сюрпризы — перед выходом сверяйтесь с актуальным прогнозом.

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