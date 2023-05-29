«Кашляют, плюют, пьют»: в Харпе туберкулезники сбегают из больницы и гуляют по улицам

Пациенты лезут через забор

Жители Харпа не на шутку встревожены ситуацией вокруг местного туберкулезного диспансера. Дело в том, что проходящие в нем лечение больные с завидным постоянством покидают стены учреждения и свободно гуляют по поселку.

Разумеется, покидать заведение пациентам не рекомендуется, но большинству на это наплевать. Желая глотнуть не больничного воздуха, они перелазят через забор и дальше отправляются по своим делам.

- Хочется выразить огромную претензию нашей туберкулезной больнице, которая никак не контролирует своих пациентов. Каждый раз, выходя из своего дома, наблюдаю картину, как больные в прямом смысле сбегают с ее территории или перелезают через забор. Эти люди ходят по улицам, злоупотребляют алкоголем неизвестно где, а что еще хуже - они посещают людные места, такие как магазины, - рассказала в соцсетях местная жительница.

Также северянка уточила, что, по словам работников медучреждения, они не могут ограничивать пациентов, ведь больница - не тюрьма. Да и гарантированное право на свободу и личную неприкосновенность, прописанное в конституции, никто не отменял. Но как тогда быть?

В комментариях к посту харповчане единогласно поддержали землячку в ее недовольстве и отметили, что подобное происходит в поселке на регулярной основе.

- Больные постоянно сидят на новой площадке у реки и пьют. Еще и одеял натащили, - говорит Вадим Сахно.

- Сегодня картину наблюдал: кашляют, плюют, пьют, сидят в центре, - рассказывает Евгений Конев.

- А еще у них тоска, тревожность, обидчивость, когда они в пьяном состоянии по поселку и подъездам жилых домов шарятся, - сообщает Светлана Валентиновна.

В самом противотуберкулезном диспансере сообщили, что принимает все необходимые меры для предотвращению свободного передвижения пациентов.

- Так, в каждом помещении с круглосуточным пребыванием пациентов выставлены посты охраны. Следит за общественным порядком частное охранное предприятие. Для ограничения передвижения пациентов входы и выходы оснащены электронными магнитными замками, - прокомментировали в медучреждении.

Также на недовольства людей отреагировал и региональный департамент здравоохранения. Сначала представитель ведомства извинился перед жителями за сложившуюся ситуацию, а затем сообщил о предпринимаемых мерах, чтобы подобное не повторилось впредь.

- Для этого налажена система контроля, выставлен пост охраны, в отделении установлен пропускной режим, теперь он будет усилен, - сообщили в депздраве.

Однако сами харповчане сомневаются в том, что все это поможет. По мнению людей, властям надо перенести тубдиспансер за пределы населенного пункта или, хотя бы, построить новый забор.