«Социальное казначейство Ямало-Ненецкого автономного округа»: что это за госучреждение и зачем оно нужно

Новое госучреждение заработает с 1 сентября 2026 года Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

На Ямале появится новое государственное учреждение - «Социальное казначейство Ямало-Ненецкого автономного округа». Оно объединит управление всеми мерами социальной поддержки, какие только есть в регионе.

Зачем это нужно?

Согласно проекту постановления, опубликованному на официальном сайте правительства округа, новая структура заработает с 1 сентября 2026 года и будет отвечать за предоставление профильных государственных услуг, ведение бухгалтерского учета и работу с бюджетными средствами.

- Цель проекта - сформировать современную модель управления мерами социальной поддержки населения по принципам «социального казначейства». Для этого будет проведена поэтапная централизация муниципальных отделов на окружной уровень и создана отдельная организация, подведомственная департаменту социальной защиты населения Ямала, - прокомментировали нововведение в департаменте социальной защиты населения Ямала.

В большинстве регионов страны такая модель функционирования уже давно используется и хорошо себя зарекомендовала.

Что изменится для сотрудников?

Штат казначейства будет формироваться поэтапно: на первых порах он составит всего лишь восемь человек, но к 1 июля 2028 года расширится до 280 сотрудников. Это окончательная цифра.

При перераспределении штата все финансовые обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объеме, в том числе зарплата, отпускные, компенсации и иные выплаты, предусмотренные трудовыми договорами.

Что изменится для получателей услуг?

Для получателей услуг не изменится ничего: порядок назначения льгот и выплат останутся прежними - все обязательства перед гражданами будут выполняться в полном объеме и в срок.

Более того, централизованная структура позволит людям обращаться для решения своих проблем в «одно окно». Это и облегчит доступ к социальным услугам, и ускорит процесс их получения.

Проект постановления

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что администрация Салехарда собирается объединить управление общественных связей и муниципальный центр управления в департамент внутренней политики. Согласно проекту документа, отдел центра управления преобразуют в управление мониторинга и общественных коммуникаций, а управление общественных связей - в управление общественных отношений. Курировать создание нового департамента будет заместитель главы администрации Мария Заболотникова.

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