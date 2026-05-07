В Салехарде появится новый департамент. Он займется внутренней политикой и проблемами горожан

Администрация Салехарда собирается объединить управление общественных связей и муниципальный центр управления в департамент внутренней политики. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.

Согласно документу, отдел МЦУ преобразуют в управление мониторинга и общественных коммуникаций, а управление общественных связей - в управление общественных отношений. Курировать создание нового департамента будет заместитель главы администрации Мария Заболотникова.

«Установить, что департамент внутренней политики является правопреемником прав и обязанностей управления общественных отношений и управления мониторинга и общественных коммуникаций (муниципальный центр управления)», - говорится в тексте.

Цель реорганизации - оптимизировать работу в сфере внутренней политики. Новое подразделение будет быстрее выявлять обращения граждан и реагировать на их просьбы.

