Спасение оленя в Салехарде

В Салехарде, возле стелы «66-я параллель», развернулась настоящая спецоперация по спасению оленя, попавшего в бедственное положение. Неизвестным образом молодое животное оказалось в водном плену и не могло само выбраться на берег.

Помочь четвероногому приехали специалисты службы по охране биоресурсов округа и сотрудники «Ямалспаса». Последние сделали импровизированное лассо и с помощью него поймали животное.

В опубликованном видео мужчина кидает лассо, и оно крепко затягивается на ноге у оленя. Затем спасатель подтаскивает его к себе и, хватая двумя руками, несет к берегу. Все это время животное проявляет удивительную покорность, словно понимая, что ему желает только добра.

Оказавшись на суше, оленя расположили на носилках и понесли в автомобиль, а затем транспорт доставил его в окружной центр ветеринарии.

Фото: ГКУ «Служба по охране биоресурсов ЯНАО»

Теперь олень находится под присмотром профессионалов, которые оказывают ему всю необходимую помощь.

Кстати, на днях похожий случай произошел в соседнем Лабытнанги: там льдину с оленем отнесло от берега, и он в испуге метался по сторонам, пока его не заметили люди и не позвонили в ЕДДС. Спустя недолгое время к реке подоспели спасатели и сотрудники администрации.

И вот, пока спасатели на лодках приближались к льдине, обессиленный олень вдруг сам спрыгнул в воду и погреб в сторону берега. Благополучно добравшись до суши, он отряхнулся и побрел по своим делам - история завершилась счастливым концом.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде спасли собаку, застрявшую в затоне. Целых два дня животное сидело на маленьком островке, окруженном водой, без еды, воды и уже потеряло всякую надежду на спасение.

К счастью, пса заприметила местная жительница и выложила пост в соцсетях, призвав всех неравнодушных помочь ему. Сразу же после этого под ним начали появляться многочисленные комментарии с призывом не оставить животное на погибель: «Спасите собаку», «Вызовите спасателей», «Два дня сидит, ужас», «Наберите 112» и так далее. А спустя несколько часов рядом с островком появились работники «Ямалспаса», и собака радостно завиляла им хвостом.

