Фото: Марина Трескова, глава Приуральского района

В Лабытнанги, на территории Обского причала, развернулась настоящая спецоперация по спасению оленя, попавшего в водную ловушку. Молодое животное не заметило, как оказалось на отколовшейся льдине, а затем и в нескольких метрах от берега.

Увидев метавшегося из стороны в сторону оленя неравнодушные горожане тут же позвонили в ЕДДС и сообщили о случившемся. Спустя недолгое время к реке подоспели спасатели и сотрудники администрации.

- Сообщение поступило в ЕДДС, и по моему поручению сотрудники администрации сразу выехали на место. Достать животное на берег самостоятельно было невозможно, поэтому на помощь оперативно прибыли специалисты «Ямалспаса», департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, - рассказала глава Приуральского района Марина Трескова.

Пока спасатели на лодках приближались к льдине, обессиленный олень вдруг сам спрыгнул в воду и погреб в сторону берега. Благополучно добравшись до суши, он отряхнулся и побрел по своим делам - история завершилась счастливым концом.

