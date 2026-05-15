День Победы - особая дата для каждого человека. Это праздник, в котором переплетаются радость великого подвига и горечь невосполнимых потерь. Спустя десятилетия память о героизме советского народа продолжает жить в наших сердцах, объединяя поколения общей историей, благодарностью и гордостью.

Для сотрудников «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» и их семей участие в праздничных мероприятиях - это всегда возможность показать: корпоративная культура строится не только на профессиональных достижениях, но и на общих ценностях, уважении к истории и заботе о будущем.

Только вперёд

Пожалуй, именно так звучит девиз хоккейной команды «Роспана», которая уже четвертый год подряд является хозяйкой турнира «Кубок Победы». Несмотря на любительский формат, соревнования ежегодно проходят на высоком профессиональном уровне. Опытные судьи, современная ледовая арена и поддержка болельщиков - вот главные составляющие зрелищных игр. Этот турнир - не просто борьба за места и звания. В первую очередь, это возможность вновь вспомнить подвиг предков и проявить командный дух.

Знать, чтобы помнить

Патриотическая акция «Диктант Победы» с каждым годом вызывает всё больший интерес у газодобытчиков. В этом году более 20 работников Общества, в том числе молодые специалисты, в офлайн-формате ответили на вопросы о Великой Отечественной войне. «Роспановцы» отметили, что участие в «Диктанте Победы» - это важный вклад в сохранение исторической памяти. Ведь, чем больше мы знаем, тем крепче народная память.

Память начинается с простых вещей

Старшими поколениями завещано: носить у сердца - как награду и знак памяти. Георгиевская лента - один из главных символов праздника Великой Победы - в умелых руках превращается в уникальное украшение. Главный специалист группы планирования, отчётности и мониторинга затрат компании Татьяна Маликова каждый год в преддверии 9 Мая проводит мастер-класс по изготовлению брошей из георгиевской ленты. Осваивать ремесло газодобытчики приходят со своими семьями.

- Мне хотелось не только показать, как создаётся это украшение, но и передать участникам его смысл - память, уважение и связь с историей, - рассказывает Татьяна Маликова. - Я верю, что через творчество легче почувствовать свою причастность к чему-то большему. Ведь память начинается с простых вещей - семейных историй, добрых слов и небольших символов, которые мы создаём сами.

Голоса истории

Особые и самые трогательные встречи, конечно же, с ветеранами и тружениками тыла. Несмотря на минувшие годы, в их памяти всё также свежи воспоминания. О войне рассказывать ветераны не любят - уж слишком много страшных событий пришлось повидать. Зато с трепетом вспоминают свою первую любовь и глаза цвета неба, строки из писем, что грели сильнее огня, мелодии, благодаря которым хотелось жить. Именно так - с улыбкой сквозь слёзы, с мурашками по рукам и трепетом в сердце пока ещё звучат живые голоса истории.

Рисуем Победу

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне дети работников Общества приняли участие в общекорпоративном конкурсе детских рисунков «Этот День Победы!». Юные художники показали, как они видят великий праздник своими глазами - искренне, трогательно и по-настоящему светло. В их работах - мирное небо, улыбки ветеранов, георгиевские ленты и вечная благодарность поколению Победителей. Каждый участник смог проявить индивидуальность и творческий подход, за что получил заслуженный диплом и памятные подарки.

Живая связь времён

День Победы в Новом Уренгое: над городом развевается красное знамя, по Ленинградскому проспекту шагает «Бессмертный полк»: тысячи людей плечом к плечу вместе со своими родными - фронтовиками и тружениками тыла, чьи судьбы навсегда вписаны в историю страны. В этом единстве - живая связь врёмен - память, которая передаётся от родителей к детям, от сердца к сердцу.

В этом году в «Бессмертном полку» прошли больше двухсот «Роспановцев» вместе со своими семьями. У каждой - своя история и свой герой.

- Хочу рассказать про нашего героя. Это мой полный тёзка. Или я его полный тёзка. Овчинников Иван Николаевич, 25-го года рождения. Он в 16 лет мобилизовался, обучился, служил в химических войсках. Имеет ордена, медали, заслуги. Мы им очень гордимся. Он воспитал двоих детей, пятерых внуков. Мы его помним и любим, - рассказал заместитель начальника производственно-технического отдела главного энергетика «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» Иван Овчинников.

Особую атмосферу праздника в этот день создавали простые, но такие родные символы Победы: для работников предприятия была организована полевая кухня с ароматной солдатской кашей и горячим чаем. Здесь звучали воспоминания, тёплые слова и детский смех - как напоминание о том, ради чего когда-то сражались наши деды и прадеды.

День Победы объединяет людей разных возрастов, профессий и судеб. И пока дети бережно слушают рассказы старших, пока семьи выходят вместе на «Бессмертный полк», память о подвиге народа будет жить - в сердцах, в семейных историях и в добрых традициях, которые продолжаются из года в год.