На Ямале спасли оленя со сломанным копытом, две недели бродившего около паромной переправы

Фото: фонд защиты животных «Дорога Домой» в Салехарде

В течение двух недель жители Салехарда и Лабытнанги наблюдали за мучениями северного оленя, внезапно появившегося на паромной переправе через Обь.

Изначально животное заметили в городе Семи лиственниц, а 25 июня обеспокоенная северянка Людмила Айдамирова выложила о нем пост в соцсетях, сопроводив его короткой записью: «Чей потеряшка?».

На прикрепленном фото олень выглядел весьма усталым и напуганным. Однако ни работники переправы, ни сами горожане не обратили на послание особого внимания, и животное, не зная, куда податься, стало бродить по округе, приглядываясь к окружающему миру.

Фото: Людмила Айдамирова

Поскольку на олене был ошейник, многие подумали, что он отстал от стада на перегоне, поэтому хозяин может и вернется за ним, но этого не произошло.

А вчерашним вечером, 27 июня, в соцсетях появилась еще одна запись, но уже более тревожная.

«Олень вторую неделю мучается, уже переплыл на сторону Лабытнанги. У него сломана заднее правое копыто, не оставьте без внимания», - написал анонимный пользователь.

Фото: соцсети

После этого ямальцы всерьез обеспокоились судьбой животного и вознамерились ему помочь, но дело уже было сделано.

Пока большинство просто обсуждали ситуацию, горожанка Екатерина Линькова организовала настоящую спасательную операцию с привлечением волонтеров.

- Поймать три дня не могли. Приезжали волонтеры со стороны Салехарда. Девочки без голоса уже, по воде бегали, не давался, - рассказывает северянка.

Но в итоге операция завершилась успехом, и животное далось людям, а затем и вовсе стало практически ручным.

Фото: Екатерина Линькова

- Хороший такой парень. Понял, что ему помогают, - заключила Екатерина.

Погрузив оленя в кузов «Газели», ямальцы отвезли его в салехардский приют, где для него уже все было подготовлено.

Фото: Екатерина Линькова

- Сейчас парень будет проходить лечение, также будут проведены мероприятия по поиску его прежнего хозяина, - рассказали в фонде защиты животных «Дорога Домой».

Также его представитель обратился к северянам с просьбой помочь организовать еду для оленя - ягель и очистки от собранных грибов. Подопечный приюта с удовольствием отведает эти лакомства.

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