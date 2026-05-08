Уже завтра жители Ямала будут праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого события для северян подготовили сотни акций и мероприятий, среди которых «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Красная гвоздика», «Письмо Победы», «Свеча памяти», «Мы помним», «Победный вальс», «Солдатская каша» и другие. Рассказываем все о Дне Победы на Ямале 9 мая 2026 года: расписание торжественных мероприятий, афиша концертов, как пройдет и что посмотреть.

Салехард

В окружной столице праздничные мероприятия начнутся уже 8 мая. Горожан ждут патриотические акции «Георгиевская ленточка» и «Лучи Победы», историко-патриотические спортивные игры «Помним. Чтим. Защитим», блицтурнир по шахматам и кинолекторий «Бой идет не ради славы».

А еще в этот день откроется стана памяти «Народная Победа». Салехардцы увидят фотографии земляков, которые своим трудом, мужеством и героизмом приближали Великую Победу.

Но самые масштабные гуляния пройдут 9 мая: торжественное поднятие копии Знамени Победы, шествие «Бессмертного полка», акция «Солдатская каша», экскурсия «Километр надежды», тематические площадки.

Кроме того, 9 мая горожане увидят обновленный автопоезд «Направление - Победа» - колонну из четырех автобусов, оформленных в тематике праздничной датой.

Новый Уренгой

В Новом Уренгое праздник начнется с «Маршрута Победы» в городском транспорте, далее пройдет торжественное поднятие копии Знамени Победы, а следом - шествие «Бессмертного полка».

Основные гуляния развернутся на городской площади: прямая трансляция Парада Победы, концерт «Помним! Славим! Гордимся!», полевая кухня, торговые площадки и выставка техники.

А с Ленинградского проспекта можно будет увидеть полет вертолетов над городом.

Ноябрьск

Для ноябрян подготовили насыщенную праздничную программу. Старт мероприятий - в сквере у здания администрации: здесь ввысь поднимется копия Знамени Победы - штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного 30 апреля 1945 года на здании Рейхстага в Берлине.

На площади Памяти состоится возложение цветов к Вечному огню. А затем горожане пройдут с портретами своих родных в строю «Бессмертного полка».

На центральной сцене «Ноябрьск-парка» творческие коллективы представят большую концертную программу. А в Музее воинской славы им. В. М. Григора можно будет посетить восемь экспозиций, посвященных подвигу русского народа.

Маленькие ноябряне смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению журавлей, сыграть в игру-стратегию «Эскадра адмирала», раскрасить объемную открытку и не только.

Лабытнанги

В Лабытнанги празднование 9 Мая начнется с поднятия копии Знамени Победы на площади спорткомплекса «Полярный», а затем на площади им. Владимира Нака пройдет трансляция парада Победы на Красной площади. Также здесь пройдут праздничный концерт, акция «Солдатская каша» и ярмарка.

А в парке Победы состоится концерт духового оркестра «Айс-Брасс» и детская программа «Как хорошо на свете без войны».

Еще лабытнангцы присоединятся к шествию «Бессмертного полка». Колонна начнет свой путь в 15:00 от здания железнодорожного вокзала и завершит на площади им. Владимира Нака.

Муравленко

Муравленковцы начнут праздновать День Победы 8 мая. Горожан ждут различные спортивные состязания, экскурсии, ярмарка, благотворительный театрализованный концерт «Без срока давности».

А 9 Мая муравленковцев ждут в парке «Месторождения». Там пройдут акции «Вальс Победы», «81 секунда тишины», «Солдатская каша» и «Песня Победы», концерт «Рубеж 1418», торговая ярмарка.

Губкинский

Губкинский встретит День Победы поднятием копии Знамени Победы и возложением венков к обелиску «Павшим героям». Затем пройдут легкоатлетическая эстафета и шествие «Бессмертного полка».

На площади ГДК «Олимп» развернутся народные гуляния, посвященные Дню Победы: концерт, историческая выставка, монетный аттракцион, различные конкурсы и мастер-классы, выездная торговля.

Также праздник пройдет у ДК «Строитель». Здесь горожане смогут попробовать полевую кухню, сделать снимки в тематических фотозонах, поучаствовать в спортивных состязаниях и не только.

Надым

Надымчане начнут праздновать День победы уже 8 мая: автофлешмоб «Маршрут Победы», праздничная программа «Победа. Помнить, чтобы жить» и патриотическая акция «Чтобы помнили».

А в сам День Победы надымчане пройдут в параше-шествии «Победный май», исполнят в караоке песни военных лет, станцуют «Вальс Победы», насладятся звучанием духового оркестра, посетят патриотические выставки и интерактивные площадки.

Тарко-Сале

В Тарко-Сале, как и в других городах, 9 Мая начнется с поднятия копии Знамени Победы. А затем на площади у КСК «Геолог» начнется череда праздничных мероприятий: митинг и парад, шествие «Бессмертного полка» и трудовых коллективов, концерт «Победный вальс», фестиваль «Наследники Победы», танцевальный флешмоб и многое другое.

А арт-резиденция «Пур» приглашает горожан посетить творческие площадки «Живи ярче».

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что для участия в шествии «Бессмертного полка» северянам нужно принести с собой фотографию или штендер с изображением своего героя - ветерана армии или флота, труженика тыла, партизана, узника концлагеря, блокадника или бойца сопротивления. Рядом следует указать фамилию, имя, отчество, звание и род войск.

