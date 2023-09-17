«Кто их ставит, пускай три раза подумает»: на озере возле уренгойской ГРЭС утки гибнут в сетях браконьеров

Спасенная утка в Лимбяяхе

Жители Нового Уренгоя возмущены поведением некоторых рыбаков, обосновавшихся на озере возле уренгойской ГРЭС в Лимбяяхе. Дело в том, что они используют для ловли не удочки, а сети, в которые попадаются местные утки. К сожалению, большинство из птиц погибает, не в силах вырваться из ловушки.

Рассказал об этом местный житель Казбек, отправившийся вместе с другом на рыбалку. К слову, с собой мужчины взяли лишь обычные удочки.

- Птицы гибнут! Они попадают в сети, когда ныряют. Рядом с застрявшими утками крутятся другие, переживают, - говорит разгневанный ямалец.

В качестве доказательств он снял видео со спасением одного из пернатых. Подтянув сетку с поранившейся птицей, северянин осторожно, при помощи ножа, начал высвобождать ее.

А когда дело было сделано, мужчина опустил птицу на воду. Почувствовав долгожданную свободу, она резво поплыла от лодки, а затем, нырнув, скрылась из вида.

- Вот такие прекрасные уточки попадаются в сети. Кто их ставит, тот пускай три раза подумает, - обратился мужчина к беспечным рыбакам.

Большинство новоуренгойцев оказались солидарны с земляком и отметили, что таких рыбаков надо строго наказывать, поскольку в погоне за наживой они ни не остановятся ни перед чем.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что житель Ноябрьска спас птенца сороки, который выпал из гнезда и сильно ударился лапкой. Мужчина забрал пернатого домой, где начал за ним ухаживать. Чтобы птица быстрее поправилась, северянин кормил ее каждые два часа и соорудил специальное гнездо, набросав в коробку мягкой таки и опилок.