В Салехарде мерзлотник под Обдорским острогом украсят кристаллами льда и фигурами животных

Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде появится музей вечной мерзлоты. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

- Наш северный город подарил нам немало удивительных мест и природных явлений. Одно из таких - естественный холодильник под Обдорским острогом. Поставили цель не только сохранить мерзлотник, который более полувека назад использовался для хранения рыбы, но и превратить его в настоящую достопримечательность - музей вечной мерзлоты в Салехарде, - сказал он.

Сейчас идет создание дизайн-проекта. Так как сам мерзлотник представляет собой сложную систему туннелей, предлагается оформить своды пещеры подсвеченными кристаллами льда, арок - северным орнаментом. На всем пути разместят ледяные фигуры животных, героев мифологии и коренных жителей.

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Не исключено, что что экспонатам могут добавит функциональности, интерактива. Например, можно будет посидеть на шкурах рядом с ледяным камином или заглянуть в ледяное кафе.

Напоминаем, что работа по сохранению мерзлотника и укреплению его сводов началась в 2021 году. В нем установили систему вентиляции и поддержания отрицательных температур.