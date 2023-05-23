«Не по-человечески все это»: в Надыме уничтожили кладбище домашних животных

Фото: Татьяна Швачкина

С самого утра жители Надыма обсуждают ситуацию вокруг кладбища домашних животных. Земля, в которой были захоронены домашние котики и собачки, оказалась перекопана, а большинство могил - засыпаны.

- Вот такая печальная картина на кладбище домашних животных. Все сгребли в кучу, разрушили, - рассказала в соцсетях Татьяна Швачкина.

На прикрепленных фото можно увидеть помятые изгороди, засыпанные комьями земли захоронения, поломанные ветви деревьев и различный мусор.

Фото: Татьяна Швачкина

Кстати, сбоку самой большой кучи красуется огромная железная конструкция, проржавевшая от времени. Что это такое и как она туда попала, уже сказать невозможно.

Фото: Татьяна Швачкина

В комментариях горожане единогласно возмутились произошедшим и осудили тех, кто это сотворил.

- Просто жесть, не по-человечески все это, - говорить Ольга Давыденко.

Поддержала землячку и Екатерина Гоняева, также недовольная случившемся.

- Сейчас людям ничего не чуждо, к сожалению. Животных убивают без разбора, кладбища начали сносить, - высказалась девушка.

Фото: Татьяна Швачкина

В пресс-службе районной администрации сообщили, что по федеральному закону нельзя хоронить животных в непредназначенных для этого местах. А в Надыме, как раз, таких мест нет. При необходимости горожане могут кремировать животное, обратившись в бюро ритуальных услуг.

С одной стороны ответ мэрии расставил все по своим местам. Кладбище - стихийное, а значит, не имеет право на существование. Но тревожить захоронения, пусть и животных, все равно кажется надымчанам настоящим кощунством.

- Понятно, что это стихийное место, но много лет люди хоронили там своих любимых «членов семьи», и вот результат. Думаю, что многих такое отношение разочарует. Очень жаль, что так неуважительно разрушили то, что важно для людей, - отметила Любовь Северная.

Кстати, сами власти не уточнили, почему ликвидировать захоронения решили именно сейчас. А по мнению горожан, это связано с расширением кладбища, поскольку людские могилы уже практически вплотную приблизились к животным.