Стали известны сроки окончания ремонта в родильном отделении Лабытнанги Фото: Ольга Крыльцова

Стал известен срок окончания капитального ремонта в родильном отделении Лабытнангской ГБ. Информацию предоставил представитель медучреждения, отвечая на вопросы северян в соцсетях

- В настоящее время в акушерском отделении активно ведутся работы по капитальному ремонту, ориентировочный срок окончания ремонта - I квартал 2023 года. На период приостановления деятельности акушерского отделения, все беременные, согласно маршрутизации, направляются в Перинатальный центр Салехарда, - рассказали в городской больницу.

Напоминаем, что отделение закрыли в июле 2019 года по решению Роспотребнадзора. Тогда ведомство нашло в зданий множество нарушений: неработающая вентиляция, протекающие потолки и прочее