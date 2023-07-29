«Отлетела на два метра от дома»: стала известна судьба щенка, выброшенного из окна в Надыме

Фото: Центр помощи бездомным животным «Лучик» города Надыма.

Очередной зверь стал жертвой жестокого обращения с животными. На сей раз пострадал невинный щенок.

Как рассказали зоозащитники в группе Центра помощи бездомным животным «Лучик» города Надыма, жительница дома на улице Рыжкова, 10 нашла под окнами щенка. Она пояснила, что хозяин животного выбросил его из окна пятого этажа. Трагедия произошла в пятницу, 28 июля 2023 года.

— 28 июля 2023 в 20:13 с высоты 4-5 окна 8 подъезда Рыжкова, 10 была выброшена собака. Щенок в тяжелом состоянии, — написала Елена Шныт.

В комментариях северянка уточнила, что собака упала на спину, она вставала с трудом и тяжело дышала, у нее открылась рвота. Собаку доставили ветеринарам.

Фото: Центр помощи бездомным животным «Лучик» города Надыма.

— Она не выпала, на моих глазах выкинули, отлетела на два метра от дома, и окно захлопнули, — добавила автор поста в ответ на вопросы надымчан.

Волонтеры через некоторое время выяснили, что пострадавшая собака – щенок. Его состояние до сих пор тяжелое. Ему оказана первая помощь, проведен осмотр питомца.

— Щенку оказана первая помощь, на момент осмотра специалистами состояние не критическое: есть реакция на раздражители, интерес к окружающим и желание общаться, болевая чувствительность (на уколы), переломы конечностей отсутствуют. Прогноз осторожный, рекомендована диагностика в ветеринарном учреждении, чем мы и займемся сегодня. В приоритете для нашего коллектива — оказание необходимой помощи животному и его выздоровление. О привлечении кого-либо к ответственности пока не думаем, — пояснили зоозащитники в соцсетях.

Неравнодушные жители Надыма уже нашли зверьку передержку. Сейчас сбор денежных средств не объявлен, потому что нет необходимости, уточнили волонтеры. В комментариях пользователи просят волонтеров написать заявление в полицию, чтобы виновного хозяина нашли и наказали в соответствии с законом.

Оперативно прокомментировать ситуацию в пресс-службе УМВД России по ЯНАО не смогли. Комментарий ожидается.

Согласно статье Уголовного кодекса № 245 части 1, за такое жестокое обращение с животными физическое лицо может быть наказано штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Также могут присудить обязательные работы, ограничить свободу на срок до года, арестовать на срок до полугода, лишить свободы на срок до трех лет.

Ранее мы рассказывали, что на Ямале спасатель вызволил обезвоженного котенка из канализации и передал его волонтерам. Малыш просидел в канализации без воды 3 дня.