На Ямале спасатель вызволил обезвоженного котенка из канализации и передал его волонтерам

Фото: Фото: «ЯМАЛ» поисково-спасательный отряд.

На Ямале спасатели достали обезвоженного котенка из канализационного люка и нашли ему новый дом. Как выяснилось, прохожие забили тревогу, когда услышали жалобный писк малыша. Животное попало в беду, собственными силами достать котенка у волонтеров не получилось, поэтому на помощь пришли профессионалы ГКУ Ноябрьский ПСО «Ямалспас».

- Выражаем благодарность ГКУ Ноябрьский ПСО «Ямалспас» за то, что отозвались на помощь маленькому котенку, провалившемуся в отверстие канализационного сооружения. Котенка достали, он был достаточно обезвожен, возможно 2-3 дня там просидел в такую жару. Также спасибо неравнодушным горожанам, которые услышали его крики и не прошли мимо, забив тревогу, - рассказали волонтеры группы «Помощь животным Ноябрьска» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Помощь животным Ноябрьска» в социальной сети «ВКонтакте».

Пушистого бедолагу вызволили, его передали волонтерам, которые окажут ему необходимую медпомощь. Скоро малыш найдет свою семью и получит новое имя.