В Новом Уренгое в жутком ДТП с участием трех автомобилей серьезно пострадал мужчина

Фото: Госавтоинспекция Ямала

В Новом Уренгое на улице Железнодорожная произошло жуткое ДТП. Столкнулись три автомобиля, Ваз, Камаз и Лексус. Пассажир автомобиля Ваз, с различными травмами доставлен в больницу. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, сейчас устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Фото: Госавтоинспекция Ямала

По предварительной информации, водитель КАМАЗ не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося авто и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем марки Lexus. Водителю ВАЗ-2107 оказали разовую медицинскую помощь на месте происшествия, а вот пассадир пострадал гораздо серьезнее.

Напомним, ранее мы писали о том, что сразу две аварии произошли на 719 км трассы «Сургут-Салехард».