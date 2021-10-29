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Общество29 октября 2021 12:18

На Ямале нефтяники спасли заблудившегося розового фламинго

Птица сильно замерзла и потеряла свой первоначальный цвет
Марина Прохорова
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Фото: Правительство Ямала

Фото: Правительство Ямала

На Ямале нефтяники обнаружили на территории Спорышевского месторождения розового фламинго. По сообщению пресс-службы Правительства региона, птицу заметили 29 октября во время обхода местности.

- Нефтяники перенесли фламинго в служебное помещение и отогрели, после чего связались с местными орнитологами, чтобы те забрали пернатого и помогли выжить, - добавили в ведомстве.

Как оказалась столь экзотическая птица на суровом Севере - неизвестно. По одной из версий, она могла улететь от нерадивых владельцев, по другой - ее сдуло потоками ветра во время миграции.