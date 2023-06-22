На Ямале собака усыновила и выкормила новорожденного олененка, брошенного матерью

Фото: «Мессояха»

На Ямале в одном из оленеводческих стойбищ, расположенных неподалеку от Западно-Мессояхского месторождения, произошел по истине чудесный случай. Собака-лайка приняла в свою семью новорожденного олененка и выкормила его вместе со щенками.

Эту историю рассказал блогер-нефтяник Антон Булковский, а ему ее, в свою очередь, поведал оленевод Александр Тибичи.

- Олениха родила и убежала вместе со стадом. Хозяин нашел новорожденного олененка и отнес в свое жилище, где уже разместилась собака с новорожденными щенками. А вскоре он обнаружил, что малыш присосался к новой мамке. Сначала Александр думал, что собака будет кусать олененка, но она отнеслась к ситуации спокойно, - рассказывает Антон.

Фото: «Мессояха»

Мать олененка - молодая и неопытная важенка. Из-за появившегося потомства ей было тяжело следовать за стадом на выпас, поэтому она и оставила малыша.

По словам тундровика, с оленихами-первородками такое бывает - материнский инстинкт просыпается не сразу, и тогда они бросают своих телят. К счастью, происходит подобное не часто, например, в стаде Александра из 180-200 новорожденных телят без мамы остаются не больше четырех.

Если это случилось, главная задача хозяина - удержать мать рядом с неокрепшим олененком. Для этого ее привязывают к нартам, а малыша оставляют рядом. Далее важенка, не способная убежать, начинает приглядываться к крохе, а затем и кормить. В итоге через два-три дня такого взаимодействия под присмотром человека взаимосвязь матери и дитя полностью налаживается.

Что касается новорожденного олененка, сейчас у него все хорошо. Собака не стала для малыша постоянной кормилицей, вечером с выпаса вернулась его родная мама и продолжила кормить ребенка.

Фото: «Мессояха»

Но, как подчеркивает оленевод, участие ненецкой лайки позволило малышу продержаться несколько первых часов жизни и не погибнуть.

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