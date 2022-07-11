Семья из Салехарда спасла маленького утенка, которого им в дом принесла кошка

Фото: Сергей Емельянов. Испуганный утенок.

Житель Салехарда Сергей Емельянов рассказал трогательную и одновременно забавную историю, главным героем которой стал маленький утенок. В минувшее воскресенье мужчина увидел у себя в доме крохотного птенца, который испуганно забился в угол, стараясь остаться незамеченным.

По словам мужчины, пернатого в дом принесла его кошка. По всей видимости, малыш отбился от своей стаи и, как итог, попал в лапы хвостатой проказницы.

Не долго думая, Сергей вместе с женой провели спецоперацию по спасению птицы: отнесли ее к озеру, где обитают дикие утки.

Весь процесс мужчина снимал на телефон. Когда дело было сделано, он выложил ролик в местном паблике, собрав огромное количество просмотров.

- Пойдем отпускать. Я не думаю, что они его заклюют. Может, примут за своего, - произносит салехардец за кадром взволнованным голосом.

Но все опасения оказались напрасны. Попав в воду, утенок быстро поплыл ко взрослой птице, которая тут же приняла его под свое крыло. Затем познакомиться с новоиспеченным членом семьи подплыли и другие утята. К счастью, собратья его не обидели, что сильно обрадовало супругов Емельяновых.

- Ну, все, супер, - радостно произнес мужчина, смотря вслед уплывающему птенцу.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что житель Ноябрьска спас птенца сороки, который выпал из гнезда и сильно ударился лапкой. Мужчина забрал пернатого домой, где начал за ним ухаживать. Чтобы птица быстрее поправилась, северянин кормил ее каждые два часа и соорудил специальное гнездо, набросав в коробку мягкой таки и опилок.