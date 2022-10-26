Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале началась подкормка птиц и животных солонцом. Для этого в общедоступных охотничьих угодьях выложили 500 брикетов, содержащих в общей сложности более 11 тонн соли. Она нужна зверям для укрепления костной ткани.

В природе мало естественных солонцов, поэтому их организуют инспекторы Службы биоресурсов ЯНАО. Благодаря такой работе за три года численность лосей увеличилась на 28% и приблизилась к 12,79 тысячи особей.

- Минеральная подкормка очень важна для обмена веществ у зверей. Сотрудники службы по охране биоресурсов ежегодно проводят работу, направленную на охрану и увеличение их численности в природных условиях. Активная работа по обустройству биотехнических сооружений проводится в весенний и осенний периоды, - рассказал заместитель директора-государственный охотничий инспектор ГКУ «Служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов ЯНАО» Сергей Шнайдер.

Кроме того, благодаря этом мероприятиям значительно возросло число пернатых. За три года популяция глухаря увеличилась почти вдвое - до 349,291 тысячи особей или на 81%. Популяция тетерева составляет 606,437 тысячи особей, это почти в 2,5 раза больше, чем тремя годами ранее. Больше всего приросло число рябчиков - почти в шесть раз. Теперь их 161,698 тысячи особей против 28 тысяч в 2019 году.