В Салехарде жители отдаленного микрорайона требуют привести в порядок развороченную подрядчиком дорогу

Фото: соцсети

В Салехарде жители микрорайона Богдана Кнунянца требуют привести в порядок дорогу, ведущую к домам №31 и №34. По словам людей, ранее в той местности проложили канализацию, а вот разворочанный путь к жилым многоэтажкам так и не восстановили. Отчаявшись добиться каких-либо действий со стороны подрядчика, горожане рассказали о своей проблеме в соцсетях и во всеуслышание обратились к властям за помощью.

- Уважаемая администрация, огромнейшая просьба (так как только вы можете повлиять на какие-то сподвижки) обязать подрядчика, который проводил монтаж канализации, привести в должный образ разворочанную дорогу. Ни пройти ни проехать! Ходить можно только в резиновых сапогах по колено, - пожаловался один из жителей.

В качестве доказательств автор прикрепил фото, на которых изображена та самая дорога с огромными колеями, лужами и лежащими по краям грязными кучами снега.

Фото: соцсети

А на нескольких снимках видно, как проезжающий по местности автомобиль заметно накренился, угодив правыми колесами в глубоченную лужу.

Фото: соцсети

В городской администрации поспешили успокоить людей, сообщив, что ремонт дороги запланирован на текущее лето.

- В данном районе ведутся работы по устройству централизованный сетей водоотведения, в том числе для подключения домов №31 и №34. Благоустройство запланировано в летний период, в ближайшее время подрядная организация проведет отсыпку мест провалов, - прокомментировали в мэрии.

Кстати, микрорайон Богдана Кнунянца - не единственный в окружной столице, где есть данная проблема. Так, в прошлом году на дорогу, превратившуюся в жидкое месиво, жаловались жильцы улиц Уфан и Чкалова. Тогда власти сообщили, что работы запланированы на 2023 год.

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