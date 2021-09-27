«Уложили в грязь»: жители Салехарда возмущены ужасным ремонтом дороги по ул. Ангальский мыс

Фото: паблик "В Салехарде"

Жители Салехарда возмущены ужасным ремонтом дороги по ул. Ангальский мыс. По словам одного из горожан, асфальт просто уложили в грязь, посчитав, что работа выполнена.

- Недавно был пост о необходимости ремонта дороги по улице Ангальский мыс. Откликнулись - отремонтировали! Интересно, долго ли такой асфальт простоит, уложенный в грязь и разваливающийся при малейшей нагрузке? - вопрошает недовольный салехардец.

В качестве доказательств он прикрепил фото, на которых показал проделанную работу.

Фото: паблик "В Салехарде"

В комментариях горожане полностью поддержали земляка. По мнению людей, так ремонтировать дороги - недопустимо.

Позже на пост отреагировали представители администрации. Они сообщили, что это лишь промежуточный этап.

- В связи с большим объемом ремонта на дорогах города, график проведения работ на ул. Ангальский мыс сдвинулся до 15 октября, - добавили в ведомстве.