«Я бежал одновременно по двум морям»: ямалец Александр Еликов - о том, как решился на полумарафон из Нового Уренгоя до мыса Челюскин

Фото: Александр Еликов, соцсети

Ямальский путешественник Александр Еликов, известный своим участием в сверхсложных марафонах, продолжает ставить новые рекорды. За его плечами сотни тысяч преодоленных километров, багаж впечатлений и воспоминаний, многочисленные победы, но этого ему мало.

В конце марта Александр пробежал первый в истории полумарафон на самой северной точке Евразии. Поставив для себя железную цель, атлет преодолел почти 22 километра - от Нового Уренгоя до мыса Челюскина. На это ему понадобилось 3 часа 2 минуты и 22 секунды.

Сподвиг спортсмена на такое решение прошедший марафон в Якутии - самый холодный в мире (участникам пришлось бежать в -52 градуса). Подготовка к нему заняла у Александра целый год, но уже тогда, тренируясь, он загорелся идеей о еще более экстремальном забеге.

- На Челюскин я сначала хотел бежать прямо в свой день рождения, но была такая метель, да еще и сильный мороз, что речь о выходе на улицу не шла вообще. На следующий день ветер утих. Ну, как утих, стал всего лишь 12 м/с, иногда с порывами до 15 м/с, а температура составляла -26 градусов, по ветро-холодовому индексу это около -50. К сожалению, в ветер бежать тяжелее, он валил с ног, обмораживал лицо и пытался пробраться под одежду, - делится воспоминаниями Александр Еликов.

Фото: Александр Еликов, соцсети

Однако экстремальная погода - это далеко не все трудности, поджидавшие северянина. По его словам, сильно осложнял полумарафон и внезапно проваливающийся снег.

- Это был жесткий наст, который то и дело внезапно проваливался под ногами. И пошли травмы. То запнусь, то сильно ударюсь, бесконечные вывихи. К десятому километру понял, что без обезболивающих я не пробегу и половины, - говорит спортсмен.

Следующая помеха на пути - белые медведи. Из-за плохого снега Александр решил бежать по морскому льду, но эта территория уже оказалась занята хищниками.

- И если на суше медвежьих следов почти не было, то уже в километре от берега они были везде. А когда стало темнеть, все ледяные торосы начали мне казаться медведями, - признается северянин.

Кстати, изначально Александр хотел пробежать полноценный марафон, но в процессе ему пришлось отказаться от этой идеи. Но, тем не менее, атлет очень горд собой, ведь он осуществил свою мечту.

Фото: Александр Еликов, соцсети

- Я осуществил свою мечту - пробежал самый северный полумарафон в России! И первый в истории полумарафон на самой северной точке Евразии - мысе Челюскин. Я бежал по льду Северного Ледовитого океана, одновременно по двум морям (прямо по стыку Карского моря и моря Лаптевых), запинался об торосы и пробегал мимо огромных айсбергов, отколовшихся от ледников Северной Земли, - рассказывает ямалец.

Сопровождали Александра в его полумарафоне друзья. Они ехали рядом на машине и следили за тем, чтобы мужчина не попал в передряги и успешно добрался до финиша.