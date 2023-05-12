«Это не их работа, а наши проблемы»: в Лабытнанги жильцы двухэтажки, где протекают крыша и септик, не могут добиться ремонта от УК

Фото: соцсети

Жители Лабытнанги продолжают жаловаться на ужасные дома, в которых им приходится жить, и бездействие управляющих компаний. Недавно горожане негодовали из-за протекающих крыш: вода капает с потолков на мебель и электропроводку, а это, в свою очередь, может привести к пожарам.

А теперь о своих проблемах во всеуслышание рассказали жители дома №35а по улице Таежная. В их двухэтажке течет не только крыша, но и септик, а ремонт делался очень и очень давно.

- Каждый год одно и тоже. Течет крыша, в подъезде образуются потеки, и вода капает на пол. От управляющей компании толка особого нет, сделают вид, что что-то отремонтировали и все. А в последнее время они отнекиваются, говорят, что якобы это не их работа, а наши проблемы. Еще под дом течет септик, из-за это в подъезде стоит ужасный запах, а когда вызываешь работников, они приходят, смотрят, разворачиваются и уходят, - заключила горожанка.

Фото: соцсети

По словам горожанки, в среднем с каждой квартиры УК платится по две тысячи рублей, но куда уходят этим деньги - непонятно.

- Ремонт делался последний раз, наверное, как построили дом. Обратившись в управляющую по поводу косметического ремонта, получили ответ, что они обслуживают только фасад дома и крышу (согласно постановлению Госстроя России от 27.09.2003 №170 ), и платим мы только за это, - продолжила рассказывать девушка.

Закончила северянка свое повествование тем, что в УК ей предложили организовать собрание жильцов и решить на нем данный вопрос.

В качестве доказательств она прикрепила фото, на которых видны отпадающие потолочные панели, высохшие разводы от воды, которых очень много, и разрушающийся фасад цокольного этажа.

Фото: соцсети

В скором времени на пост отреагировал представитель городской администрации, он сообщил, что вопросы замена внутридомовых сетей, ремонт фасада и крыши решаются на общем собрании собственниками квартир и относятся к капремонту. Когда все договоренности будут достигнуты и составлен протокол, управляющая компания должна подготовить смету на проведение ремонтных работ.

Тоже самое касается и косметического ремонта. Для приведения подъезда в порядок жильцы должны составить на общем собрании список необходимых работ, приложить его к заявлению и представить документы в УК.

Кстати, косметический ремонт УК обязана выполнять один раз в 3-5 лет, при этом владельцы квартир не должны вносить дополнительных средств: все работы оплачиваются из взносов на содержание и ремонт жилого помещения.