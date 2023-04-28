В Новом Уренгое щенок, выживший после издевательств живодера, обрел любящую семью

Фото: Елена Бендер

В конце марта жителей Нового Уренгоя потряс жестокий случай обращения с животными. В один из вечеров горожанка Елена Бендер, проходя мимо мусорных баков, услышала душераздирающий писк. Заподозрив неладное, она заглянула внутрь и увидела странную коробку, внутри которой лежал окровавленный мешок, а в нем - малюсенькие щенки, трое из которых были мертвы.

То, что перед смертью над малышами издевались, не было никаких сомнений. Говорили в пользу этого различные травмы на телах животных и запекшаяся кровь.

К счастью, одному из щенков, которого позже назвали Эндорой (это оказалась девочка), удалось выжить. Девушка, которая обнаружила коробку, забрала малышку домой и смогла ее выходить. Кстати, немалую поддержку ей в этом оказали прознавшие о беде люди - за считанные часы они собрали для щенка питание, лекарства, пеленки, шприцы для кормления и прочее.

Фото: Наталья Алексеенко

Однако, несмотря на проявленные помощь и внимание, желающих приютить Эндору так и не нашлось. Поняв, что малышка может отправиться в приют, взять на себя заботу о ней вызвались родители Елены.

- Стоило ли спасать, чтобы потом она опять оказалась на улице. Посовещались и решили, что ей у нас будет хорошо, - говорит Ирина Лаврова.

Фото: Елена Бендер

Сейчас Эндора живет в Лимбяяхе и растет послушной, умной и крепкой девочкой. А еще она легко находит общий язык с детьми и другими животными.

Одобряет выбор новой семьи для щенка и инспектор по обращению с животными Наталья Алексеенко, которая всей душой переживала за него.

- Пара с огромной любовью и заботой относится к животным, - отметила Наталья.

Кстати, скоро Эндора отправится в первое в своей жизни большое путешествие. Летом супруги собираются поехать в отпуск на Алтай, и своих любимых питомцев они собираются взять с собой.