Разбиты головы, переломаны лапы: в Новом Уренгое прохожие нашли в мусорке окровавленный мешок с мертвыми щенками

Контейнер, в котором нашли щенков

Только ямальцы отошли от ужасающей новости о щенке той-терьера, которого засунули в бутылку и выбросили умирать, как регион потряс очередной случай жестокого обращения с животными. На этот раз ЧП произошло в Новом Уренгое, и если в предыдущем случае малышу удалось выжить, то сейчас спасти смогли только одного. Но обо всем по порядку.

Страшную находку обнаружили в мусорном баке по улице Энергетиков. Елена Бендер, проходившая мимо, услышала странный писк, раздающийся из контейнера. Заподозрив неладное, она заглянула внутрь и увидела странную коробку, внутри лежал окровавленный мешок, а в нем - малюсенькие щенки, трое из которых были мертвы.

- Мимо мусорки проходила, а там кто-то пищит. Их просто забили, - рассказывает девушка, вспоминая события того страшного дня.

Несомненно, перед смертью над малышами издевались: их топили, били тяжелым предметом по голове и ломали лапы.

Не медля ни секунды, северянка схватила выжившего щенка и отнесла домой. К счастью, у девушки было медицинское образование, поэтому она смогла оказать ему первую помощь. Сейчас жизнь хвостатого вне опасности, хотя многое еще предстоит сделать.

Фото: Наталья Алексеенко

А далее дело начало обирать нешуточный оборот. Ход ему дала инспектор по обращению с животными Наталья Алексеенко. Общественница сняла видео досмотра мусорного контейнера, куда неизвестный живодер сбросил убитых щенков, и написала заявление в полицию.

- Только представьте, как они все кричали, когда их убивали. Просто так, по прихоти человека. Это ненормальное поведение! Совершивший такое злодеяние, как минимум, болен. Нет никакой уверенности, что он не получает удовольствия от убийства! Злодей не утопил щенков сразу после рождения, он дождался, когда они подрастут, чтобы так жестоко расправиться, - заключила общественница.

Кстати, ранее в этом районе уже находили выброшенных в мусорку щенков. И не исключено, что все эти зверства - дело рук одного человека.

Выживший малыш оказался девочкой, которую назвали Эндорой. Выкарабкаться ей удалось благодаря неравнодушным жителям, которые за считанные часы собрали для нее все необходимое: различное питание, лекарства, пеленки, шприцы для кормления и прочее.

- Я благодарю всех, кто откликнулся и продолжает откликаться! Без вас мир был бы потерян, - обратилась Наталья к новоуренгойцам.

Пока Эндора живет у Елены, но на попечении девушки уже находятся три собаки, поэтому оставить еще одну она просто не может. А это значит, что ей срочно нужна любящая семья. Желающие приютить малышку могут сначала с ней познакомиться, для этого надо связаться с Натальей Алексеенко и сообщить ей о своем намерении.

Хоть горожане и надеются, что изувер будет найден, но в то, что он получит суровое наказание, верят немногие. Яркий тому пример - громкое дело с участием пса из Тюмени, которому его же хозяин разрубили голову топором. Изучив материалы дела, горожанина приговорили к году исправительных работ, также с него будут взыскивать 10% от заработной платы в доход государства.

Суд счел смягчающими обстоятельствами то, что с места жительства и работы мужчине дали положительные характеристики, на иждивении у него имеются двое детей, а также беременная супруга. Кроме того, он активно способствовал расследованию преступления.