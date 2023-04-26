«На месте пробыл 40 дней, облучившись под 100 рентген»: ликвидатор аварии на ЧАЭС о событиях, произошедших 37 лет назад

Фото: Иван Горбунов

В этом году, 26 апреля, исполнится 37 лет с момента начала аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Тогда множество людей навсегда покинули свои дома из-за опасной радиации. Но были и те, кто героически занялся устранением последствий катастрофы, представляющей опасность для всего континента. Редакцию «МегаТюмень» посетил один из ликвидаторов аварии на ЧАЭС Анатолий Палюга и из первых уст рассказал о тех событиях.

Палюга Анатолий Иванович родился 22 января 1950 году в городе Надворная Ивано-Франковской области Украинской республики. В 1972 году окончил Львовское пожарно-техническое училище МВД СССР, а в 1984 г окончил Киевский государственный институт физической культуры, далее, в 1998 году, – Московскую академию при правительстве Москвы. Свыше 40 лет проработал в органах пожарной охраны и УВД. Из них большую часть - на Ямале. Прошел Северный Кавказ и Чечню – ветеран боевых действий, полковник внутренней службы, почетный сотрудник МВД. Имеет множество государственных наград, «Орден Мужества», медаль «За Спасение Погибавших», медаль-ордена «За заслуги перед Отечеством». Министром внутренних дел РФ награжден личным именным оружием – пистолетом «Макарова».

В 36 лет отправился в числе первых ликвидировать аварию на Чернобыльской АЭС. На тот момент был женат и воспитывал 13-летнюю дочь и маленького 2-летнего сына.

Как вы попали в Чернобыль?

Я работал одним из руководителей пожарной охраны в городе Белая Церковь в Киевской области. В день катастрофы, 26 апреля 1986 года, поступил звонок из Киева о том, что необходимо выехать в Припять и помочь с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС. Наш отряд отправился туда на четырех пожарных машинах, с двумя цистернами, насосной станцией и рукавным ходом.

Приехали мы в 4 часа утра, тогда как авария произошла в 0:23. Пожар на кровле, загоревшейся после взрыва реактора, к тому времени потушили. Первые 6 огнеборцев, занимавшиеся его ликвидацией, позже отвезли в Москву на лечение, где все они умерли от лучевой болезни и ожогов. От полученной дозы радиации их тела стали похожи на уголь.

Фото: Иван Горбунов

Как отреагировала семья на то, что вас отправили ликвидировать аварию?

В первые дни мои родственники и близкие не знали, где мы и что с нами. Жена звонила в Киев, пытаясь разобраться, где я. Однако рассказывать о случившемся сначала было запрещено, ведь на носу первомайские праздники и все готовились к торжествам. Люди знали, что что-то случилось, но даже не догадывались о масштабах катастрофы.

Позже Горбачев выступил перед людьми по громкоговорителям. Генсек рассказал, что произошла серьезная авария.

Как эвакуировали жителей Припяти и окрестных городов

Припять - небольшой, но красивый городок на 80 тысяч населения, с большим количеством парков и одноименной рекой. В день катастрофы родители прогуливались со своими детьми по улице, дул небольшой ветерок и стояла чудесная субботняя погода. Никто не догадывался, что произошло.

Только в воскресенье, 27 апреля, к 12:00 к каждому дому подъехал автобус и по громкоговорящей связи сообщил, что нужно забрать наиболее ценные вещи и документы и уехать. В эвакуации задействовали порядка 1000 единиц общественного транспорта и в течение 2-3 часов город будто вымер. Многие жители рассчитывали вернуться.

В первые месяцы ко мне обратился отец одного из первых погибших ликвидаторов и спросил, как бы ему попасть в квартиру сына. Мужчину эвакуировали вместе со всеми, но он вернулся, чтобы забрать нужные документы. Добираться пришлось на бронетранспортере.

Кто участвовал в ликвидации аварии?

В первую очередь в ликвидации пожара участвовали пожарные подразделения. Также в работах принимали участие военные, водители, летчики, различные службы и энергетики. Приезжали специалисты и добровольцы со всех республик СССР.

Был еще забавный случай. Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании, подарила нам два антирадиационных костюма, утверждая, что они наподдаются радиации. Они состояли из трех слоев – нательного белья, тканевого костюма и верхнего слоя похожего на пожарный костюм. После проверок оказалось, что они прекрасно пропускают радиацию, поэтому пришлось их утилизировать.

Однако в целом, специалисты из других стран боялись приезжать на ликвидацию аварии. Прибывали в основном наши люди из советских республик.

Фото: Иван Горбунов

Как вы ликвидировали пожар?

Первым делом мы пытались придумать, как затушить 4-ый энергоблок. Была идея залить его пожарной пеной с двух сторон. Однако специалисты из Москвы рассказали, что это может привести к созданию водородной бомбы, которая снесет все ближайшие населенные пункты и может даже доберется до Киева.

В итоге решили тушить мешками с песком, свинцом и оловом. Засыпать с помощью вертолетов и самолетов, чтобы оттуда не шло радиационное излучение. К тому времени уже образовалось радиационное облако, которое полетела в сторону города Гомеля в Белоруссии.

Мы, пожарные, подавали воду и помогали возводить саркофаг. В те дни было очень жарко и вокруг станции начали гореть торфяники, которые огнеборцы старались не подпустить огня к ЧАЭС.

Кроме того, был еще один важный момент. Нам нужно было откачать воду из-под атомного реактора, чтобы она, зараженная радиацией не пульсировала там. После взрыва подвалы затопило вместе с вентилями, отвечающими за водоснабжение, а нам нужно было добраться до них, чтобы все перекрыть.

Сначала хотели нарядить человека в водолазный скафандр, но поняли, что человек там не выживет даже так. В итоге наши пожарные, офицеры и рядовые сумели откачать всю воду из-под атомного реактора с помощью нашей насосной станции и рукавного хода, затратив на это около десяти минут, при огромной дозе радиации. Вентили стали доступны для ликвидации последствий. Все, кто принимал участие в откачке радиационной воды, были награждены боевыми орденами «Красной Звезды»

Последствия радиационного излучения

Лично я знал о вреде радиации и раньше даже бывал на этой атомной станции по работе, знал где, что и как работает. Однако многие люди не знали, что такое радиация в принципе. Ее же невозможно ощутить. Так, первым ликвидаторам очень быстро стало плохо из-за сильного облучения.

Хочу отметить, что ни один из моих людей не отказался ехать туда. Случались такие случаи у других, но их было единицы.

На ликвидации аварии я пробыл 40 дней, так как заменить меня было некем. Норма - до 20 дней, что ровняется дозе примерно в 25 рентген. Оставаться дальше уже становилось опасным. Я же облучился за это время под 100 рентген.

К счастью, я до сих пор жив-здоров, но вот многим моим друзьям, товарищам и коллегам повезло меньше - их уже давно нет. Мне кажется, что это зависит от количества болячек внутри человека и его индивидуальных особенностей. Радиация обостряет заболевания, таящиеся внутри.

В Белой Церкви мы пытались отмыть свои пожарные машины от радиации, но ничего не помогало. Тогда бригада отправила их обратно в Припять, где захоронили всю облученную технику в огромном котловане.

Фото: Иван Горбунов

Как изменилось ваше отношение к атомной энергетике после случившейся катастрофы?

По прошествии лет, я считаю, что у всех стран должна быть четкая позиция по поводу атомных энергостанций и контроль над ними. Такие станции нам очень нужны, но их нужно контролировать и относиться к ним со всей ответственностью, осознавая риски.

Есть вопросы к тому, почему некоторые АЭС в России расположены близко к городам. Мне кажется, что если и строить их, то где-то в отдаленности от больших населенных пунктов, чтобы избежать рисков.

Смотрели сериал про Чернобыль от HBO и наш, российский фильм с таким же названием?

Смотрел оба, сразу хочу сказать, что сериал ни о чем - многое искажено. Если же говорить о нашем фильме 2020 года, то там тоже многое переврали в угоду драматизма и зрелищности. Им стоило позвать для консультаций тех, кто там непосредственно был и все видел своими глазами, а не ориентироваться на слухи. Однако фильм интересный и поучительный.

Я считаю, что нужно снимать больше картин об этой катастрофе, чтобы как можно зрителей лучше познакомилось с трагедией. Может так получится заставить людей задуматься. К тому же так можно сохранить воспоминания ликвидаторов и доступно передать их будущим поколениям.

Как думаете, может ли Припять и остальные населенные пункты около ЧАЭС снова ожить?

Нет. Я думаю, что особенно сегодня это невозможно. Прошло уже 37 лет и до сих пор города остаются практически пустыми. Чтобы вернуть туда людей, нужны колоссальные затраты. Но места, конечно, красивые. Возвращение может пройти лишь при идеальном варианте развития событий.

Фото: Иван Горбунов

В настоящее время Анатолий Иванович на пенсии и с 1989 живет на Ямале. Там он с 2011 года, где на общественных началах возглавляет региональное отделение Союза пенсионеров России и даже в свои 73 года продолжает развивать авторские проекты. В свободное занимается горнолыжным спортом – любит кататься на горных лыжах. Как он сам говорит – «к счастью, на Севере, на Ямале снега много». Каждый день своим примером Анатолий Иванович показывает, что движение - жизнь и идет по ней с огоньком!