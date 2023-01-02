На трассе Салехард - Надым автомобиль врезался в стадо оленей

Фото: телеграм-канал «Новый Уренгой ДПС»

Один из жителей ЯНАО сообщил об аварии с участием легкового автомобиля и стада оленей. ДТП произошло на автодороге Салехард - Надым. Сообщение об этом очевидец аварии опубликовал в телеграм-канале «Новый Уренгой ДПС».

- Салехард - Надым, сбили стадо оленей. Все живы, все ок. Будьте бдительны на трассе, - написал автор поста по имени Дмитрий.

«Комсомольская правда - Ямал» связалась с автором сообщения и расспросила о подробностях аварии.

- Примерно в 18:30 вечера я проезжал по трассе из Надыма в Салехард. Увидел машину на обочине без знаков, сбавил скорость и заметил, что автомобиль разбит. Затем проехал лужи крови на асфальте и решил развернуться. При развороте в радиусе примерно 30м от машины увидел на обочине сложенных оленей около 4-5 штук. Подбежал к машине - в ней никого не было - описывает произошедшее очевидец.

Судя по снимкам, которые опубликовал Дмитрий, одного оленя буквально намотало на колесо автомобиля, а еще у машины существенно повреждена передняя часть.

Фото очевидца ДТП (телеграм-канал «Новый Уренгой ДПС»)

Кроме того, ямалец добавил, что когда он отъезжал от места ДТП, к машине подошла семья с детьми и собакой.

- Как я понял, они приехали с санями, чтобы все погрузить - сказал мужчина.

Дмитрий также рассказал, что когда проехал еще около 60 км от Надыма, он встретил ещё одно огромное стадо оленей, переходящее проезжую часть. Ему и другим водителям повезло не встретиться с ними.

Что произошло с водителем и возможными пассажирами авто пока не известно. На момент публикации официального подтверждения происшествия нет. Комментарий ГИБДД Ямала ожидается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в страшном ДТП под Губкинском погибли водитель и пассажир легковушки.