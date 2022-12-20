«От машины ничего не осталось»: в страшном ДТП под Губкинском погибли водитель и пассажир легковушки

Столкнувшиеся машины

Спустя две недели на трассе под Губкинском вновь произошло смертельное ДТП. Напоминаем, что 6 декабря в 50 километрах от города при столкновении внедорожника и фуры скончалась 12-летняя девочка, ее мать - директора городской гимназии - доставили в больницу с тяжелыми травмами, где она умерла через несколько часов.

На этот раз авария произошла неподалеку от лыжной базы «Снежинка» - столкнулись легковушка и многотонная фура.

- В 10:45 на 449-м километре трассы Сургут - Салехард столкнулись автомобили «КамАЗ» и «ВАЗ». Водитель отечественной машины не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где, как раз, ехал большегруз. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте, - прокомментировали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По словам водителя фуры, в один миг легковушку буквально втянуло под его машину, так что от нее почти ничего не осталось. Соответственно, шансов выжить у находящихся в ней людей практически не было.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившейся трагедии.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в прошедшее воскресенье, 18 декабря, на дорогах Пуровского района погибла пожилая супружеская пара. Их машина также столкнулась с грузовиком, ехавшим по встречной полосе.