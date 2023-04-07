«Очень круто»: Хабиб оценил кавер на его хит «Ягода-малинка», спетый жителем Ямала

Песня получилась зажигательной

День оленевода продолжает шагать по Ямалу. В большинстве муниципалитетов праздник уже отгремел, оставив после себя море приятных воспоминаний и ярких впечатлений.

Для гостей подготовили насыщенную программу: спортивные состязания, гонки на оленьих упряжках, дегустация блюд и, конечно же, концерты, участие в которых принимали прославленные ямальские коллективы и местные жители.

Пожалуй, самым ярким выступлением стало Алексея Салиндера из Аксарки, который перепел известный хит Хабиба «Ягода-малинка». Северянин исполнил песню на ненецком языке, вызвав бурный восторг у всех присутствующих.

А вскоре видео с выступлением Алексея выложил в своих соцсетях музыкальный канал «МУЗ-ТВ».

«Такой «Ягоды-малинки» вы точно не слышали! Хабиб, а ну, как тебе такая версия на ненецком?» - написали представители канала.

Долго ждать ответа от артиста не пришлось - Хабиб разу отреагировал на пост. Послушав кавер на свой хит, певец оценил его на высшем уровне.

«Очень круто», - отметил Хабиб.

Также лайки под видеороликом поставили Ольга Бузова и Глюк’oZa, а музыкант Исая - огненный смайл.

Добавим, что видео с кавером опубликовало информационное агентство «Приуралье». Именно этот ролик позже разместили у себя работники «МУЗ-ТВ».

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