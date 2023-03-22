Нефтяники определили получателей грантов на реализацию инициатив ямальцев

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Автор: Андрей Руденко.

Стали известны имена победителей грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города», реализуемой «Газпром нефтью». Ими оказались 135 активистов и общественных организаций, в том числе детские учреждения, творческие центры, музыкальные коллективы, спортивные секции, семейные театры и экологические общества.

Каждый из них получит до миллиона рублей на реализацию образовательных, спортивных, экологических, культурных и других проектов. Почти половину из них реализуют на территории Ямала.

- Мы поддерживаем проекты, которые так или иначе развивают комфортную среду для жизни людей в регионах, где работают промышленные предприятия нашей компании. Что особенно важно - почти половина проектов, получивших наши гранты, дальше развиваются самостоятельно. Для этого мы помогаем гражданским активистам, экспертам и волонтерам объединяться в сообщества, которые становятся драйверами позитивных изменений, - рассказал член правления компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.

Так, в Надыме грантовую поддержку получат проекты, среди которых создание воркаут-площадки и проведение сельскохозяйственного фестиваля «АгроАрктикФест».

В Пуровском районе пройдет всероссийский пленэр «Дыхание Севера», хореографический фестиваль для молодежи «Танцы pro.Ямал».

В Муравленко состоится цикл мероприятий для помощи мамам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, а жителям Ноябрьска сделают новую площадку для занятий интеллектуальными видами спорта.

В Яр-Сале, жители которого участвуют в конкурсе впервые, организуют для подрастающего поколения уроки по адаптивной физкультуре, музыкотерапии, коррекционные занятия в сенсорной комнате и другие спортивные, экологические и культурные активности.

Дети Мыса Каменного освоят технику спрей-арт, а в Новом Порту состоится велозаезд для пенсионеров.

Всего в ЯНАО будет поддержано более 60 социальных проектов. Грантовую поддержку в ямальских городах и селах обеспечат «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Заполярье», «Газпромнефть-Ямал» и «Меретояханефтегаз».

По словам генерального директора «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексея Огородова, в этом году на конкурс поступило много интересных заявок экологической, образовательной и творческой направленностей.

- Очень приятно, что жители Ноябрьска и Муравленко так неравнодушно относятся к своим городам, хотят делать их лучше, развивая социальные связи и общественные пространства. Здесь мы с ними мыслим в одном направлении, и рады поддержать самые интересные проекты, - заключил руководитель.

Одной из поддержанных инициатив стал проект «Другой взгляд на пластик» Александры Николаевой из Ноябрьска. Автор инициативы считает, что приобщение к переработке пластика поможет сформировать у горожан правильные эко-привычки и бережное отношение к окружающей среде.

- Изделиям из пластика можно придавать вторую жизнь, отправляя их на переработку, а не в мусорную корзину. Из привычных нам бутылок, пакетов, посуды можно мастерить различные предметы: дождевики, украшения и даже арт-инсталляции. Главное - подойти к процессу творчески, - отметила Александра.

Отметим, что грантовый конкурс «Родные города» призван повысить качество жизни в регионах деятельности компании через поддержку местных инициатив и проектов. Он проводится ежегодно на территории Ямала, Югры, Тюменской, Омской, Томской и Оренбургской областей. За время его существования общая сумма поддержки уже превысила четверть миллиарда рублей, а участие в проектах приняли свыше 100 тысяч человек.