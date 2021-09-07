Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2021 8:47

На Ямале автобус с вахотвиками врезался в экскаватор

Есть пострадавшие
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: отдел МВД России по Пуровскому району

Фото: отдел МВД России по Пуровскому району

На ямальских дорогах произошла серьезная авария с пострадавшими. ДТП случилось 4 сентября на автодороге газового промысла Восточно-Уренгойского месторождения.

- В вечернее время водитель автобуса, перевозивший 11 пассажиров, врезался в гусеничный экскаватор, занимавшийся транспортировкой автомобиля «Mercedes-Benz Actros». В результате случившегося автобус вынесло на встречную сторону дороги, после чего он съехал в кювет, - рассказали в отделе МВД России по Пуровскому району.

Фото: отдел МВД России по Пуровскому району

Фото: отдел МВД России по Пуровскому району

По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление из-за сложных погодных и дорожных условий.

В итоге водитель и пассажиры получили повреждения различной степени тяжести. Сейчас они находятся на лечении в Новоуренгойская городской больнице.