Рыцари и космические сущности: как нейросеть увидела ямальских чиновников и звезд

Фото: нейросеть и соцсети героев публикации

Не так давно «Комсомолка» сделала подборку снимков с участием ведущих чиновников Ямала, обработанных нейросетью. В итоге необычные образы политиков пришлись северянам по душе (чего только стоит губернатор Дмитрий Артюхов в виде Гарри Поттера), и теперь мы представляем еще одну серию фото, в которую попали оставшиеся главы муниципалитетов и знаменитые уроженцы региона, снискавшие славу за его пределами.

Первым в очереди оказался глава Красноселькупского района Юрий Фишер. Проанализировав снимок управленца, искусственный интеллект решил, что больше всего ему подойдет мистический облик, причем пронизанный историческими нотками. Элегантный плащ, белая рубашка с жабо и массивное золото украшение - идеальный образ темного рыцаря.

Фото: нейросеть и соцсети Юрия Фишера

А вот главу Ямальского района Андрея Кугаевского нейросеть тоже представила в виде рыцаря, но романтического. Стоя под сенью деревьев в красных доспехах, он с решимостью глядит вперед, словно там его ожидают прекрасная девушка, заточенная в башне, и дракон, с которым ему придется сразиться.

Фото: нейросеть и соцсети Андрея Кугаевского

Третьим с писке стал глава Тазовского района Василий Паршаков, за несколько секунд превратившийся в бравого блондина из прошлых веков. В облегающем синем костюме и рубашке с расстегнутой пуговицей, он стоит в помещении с расставленными столами и зажженными свечами. Можно предположить, что персонаж является работником суда или школьным учителем.

Фото: нейросеть и соцсети Василия Паршакова

Следующий на очереди - глава Шурышкарского района Олег Попов. Его облик можно сравнить с грозным воином, главное оружие которого - посох. Впрочем, также управленцу подойдет и роль колдуна, ведь в древних сказаниях многие волшебники носили с собой особые жезлы, нагоняя страха на врагов.

Фото: нейросеть и соцсети Олега Попова

Главу Приуральского района Ивана Сакала нейросеть решила особо не менять. Проанализировав фото, она оставила управленца в должности чиновника, но добавила ему немного суровости. А надписи на неизвестном языке, сгенерированные искусственным интеллектом, добавляют интриги деятельности политика.

Фото: нейросеть и соцсети Ивана Сакала

Далее мы решили преобразить известную ямальскую певицу Елену Лаптандер. За долю секунды нейросеть изобразила ее в роли персонажа диснеевского мультика. С роскошными волосами и белой меховой накидке, она напоминает бесстрашную и веселую героиню, готовую на любые приключения.

Фото: нейросеть и соцсети Елены Лаптандер

Следующая звезда - уроженка Нового Уренгоя, певица Лера Массква. Ее образ получился самым загадочным - маленькая девочка с зелено-голубыми глазами и второй кошачьей головой. Если приглядеться, то за спиной ребенка можно увидеть далекие звезды и землю, получается, что малышка может быть собирательным образом космоса.

Фото: нейросеть и соцсети Леры Массквы

Еще одна творческая личность - экс-солистка группы «SEREBRO» Елена Темникова. Хоть артистка и родилась в Сургуте, но все ее детство и юность прошли в Новом Уренгое, так что Елену можно смело считать настоящей ямальской девушкой. Ее измененный образ оказался очень схож с реальным, нейросеть лишь добавила певице макияжа, аксессуаров и слегка приодела.

Фото: нейросеть и соцсети Елены Темниковой

И последний в списке - актер театра и кино Сергей Перегудов, родом из Надыма. Взрослый и состоявшийся мужчина превратился в юного студента-красавчика, одетого с иголочки. Этакий Арчи из «Ривердейла», но с каштановыми волосами.