Герои сериалов и рок-звезды: как нейросеть увидела ямальских чиновников

Фото: нейросеть и соцсети героев публикации

С недавних пор нейросети плотно вошли в жизнь человека. С их помощью генерируются тексты, пишутся программные коды, обрабатываются данные поисковых систем, но наибольшую популярность получили сервисы, способные создавать самые разные изображения. Решив не отставать от современных тенденций, «Комсомолка» сделала свою подборку снимков с участием ведущих чиновников Ямала, которых знают абсолютно все.

Разумеется, первым в списке оказался губернатор Дмитрий Артюхов. Он, по мнению искусственного интеллекта, оказался Гарри Поттером. И, что самое интересное, учится новоиспеченный волшебник в Слизерине. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на его галстук темного-зленого цвета. Ну хоть сейчас слова распределяющей шляпы сбылись!

Фото: нейросеть и соцсети Дмитрия Артюхова

Следующим, кого перевоплотила нейросеть, оказался глава Салехарда Алексей Титовский. За каких-то пару секунд градоначальник сбросил с десяток лет, превратившись в молодого и немного романтичного мужчину. А вот взгляд ничуть не изменился. Даже в новом образе Алексей Титовский продолжает пристально следить за всем, что творится в окружной столице.

Фото: нейросеть и соцсети Алексея Титовского

Также нейросеть изменила и главу Нового Уренгоя Андрея Воронова. Из ответственного и улыбчивого политика он превратился в отвязного рок-музыканта с гитарой, браслетами и серьгой в ухе. Кстати, за спиной управленца виднеется музыкальное оборудование, от чего складывается ощущение, будто он пришел на студию, чтобы записать новый хит.

Фото: нейросеть и соцсети Андрея Воронова

А вот главу Губкинского Андрея Гаранина нейросеть превратила в настоящего эльфа из «Властелина Колец». Облаченный в классическое одеяние свободного народа Средиземья, он обеспокоенно глядит на серое небо, словно видит в нем надвигающуюся угрозу. Этакий король Трандуил, но более брутальный и воинственный.

Фото: нейросеть и соцсети Андрея Гаранина

Что касается изображения главы Лабытнанги Марины Тресковой, придуманного нейросетью, то он разительно отличается от настоящего. Из добродушной и отзывчивой женщины она превратилась в коварную и хитрую ведьмочку. А необычное одеяние, яркий макияж и экстравагантные украшения делаю образ более законченным и эпатажным.

Фото: нейросеть и соцсети Марины Тресковой

Создавая образ главы Ноябрьска Алексея Романова, нейросеть решила, что он очень любит Новый год. Как итог - на фото изображен улыбчивый мужчина в свитере, зимней шапке и с брошью в виде рождественского букетика. Добавляет снимку праздничного настроения светящаяся яркими огнями гирлянда, висящая за спиной управленца.

Фото: нейросеть и соцсети Алексея Романова

Вторая женщина в нашем списке - глава Муравленко Елена Молдован. Разглядев в градоначальнице чувство стиля и любовь к спорту, нейросеть сделала ее полицейским, и не каким-нибудь рядовым, а с высоким званием. Важно восседая за столом, она словно оценивает взглядом преступника, которого привели к ней на допрос.

Фото: нейросеть и соцсети Елены Молдован

Глава Пуровского района Антон Колодин, как большинство его коллег, оказался героем известного сериала. Совершенного неожиданно нейросеть изобразила его героем «Игры престолов» - суровым моряком, которыму покорется не только водная стихия, но и драконы. Один из них, если приглядеться, виднеется на заднем плане. Не исключено, что он может быть из могущественного рода Таргариенов.

Фото: нейросеть и соцсети Антона Колодина

И последним в сегодняшнем списке стал глава Надымского района Дмитрий Жаромских. Проанализировав фото, нейросеть решила, что лучше всего управленцу подойдет амплуа повара. Наверное, потому, что он очень любит печь блинчики: с мясом, рыбой, творогом и другими начинками. Однако на снимке повар ничего не готовит, скорее всего, он презентует блюдо из салата, стоящее на столе возле его руки.

Фото: нейросеть и соцсети Дмитрия Жаромских

Пока на этом все. В следующей подборке «Комсомолка» покажет сгенерированные снимки оставшихся глав муниципалитетов, а также известных уроженцев Ямала.

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